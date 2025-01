Asfalti, sicurezza e segnaletica. Investimenti per la manutenzione

L’investimento nella manutenzione stradale è una priorità per l’amministrazione Accorsi, che conferma il proprio impegno attraverso interventi mirati e diversificati su tutto il territorio comunale. Una parte significativa dell’avanzo libero del bilancio è stato destinato a opere di asfaltatura attese da tempo. Il primo affidamento, per un importo di oltre 135mila euro, prevede la riqualificazione del manto stradale di via dei Tigli, particolarmente compromesso, il ripristino del piazzale Donatori di Sangue a Casumaro, la riapertura di via Casoni nella frazione omonima, la sistemazione del fondo stradale di via Ramedello, necessaria per la riapertura della strada. Questo affidamento prevede, inoltre, ulteriori interventi su altre aree critiche per migliorare la sicurezza stradale. Un secondo affidamento, del valore di 115mila euro, consentirà il ripristino del fondo stradale di via Volta. Nel comprensorio ‘Parco del Reno’, ulteriori lavori saranno eseguiti per un importo di 130mila euro. Questi interventi riguarderanno il rifacimento delle vie Pacinotti, Einstein e Galvani, oltre al completamento dell’ultimo tratto di via Marescalca, tra via Pacinotti e via Volta, con l’obiettivo di garantire una riqualificazione coerente e uniforme in una delle zone più densamente popolate. Un ulteriore affidamento consentirà anche il ripristino del manto stradale del cimitero di Cento, per risolvere alcune criticità riscontrate negli ultimi mesi. Un impegno di spesa di circa 20mila euro sarà destinato al proseguimento della convenzione per il ripristino di via Prampolini. Infine, l’amministrazione ha destinato, nelle ultime giornate di dicembre, un ulteriore pacchetto di 100mila euro per il ripristino della segnaletica orizzontale.