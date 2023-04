Asia Bonsi funerale, a Porto Garibaldi l’ultimo saluto alla bimba morta per una malattia rara

Comacchio, 11 aprile 2023 – Una folla in lacrime ha dato ieri pomeriggio l’ultimo saluto, nella chiesa parrocchiale di Porto Garibaldi, ad Asia Bonsi, bambina di 11 anni che si è spenta lo scorso 6 aprile a causa di una malattia rara. La piccola bara bianca è stata portata a spalla in chiesa, mentre in cielo si alzava una nuvola di palloncini. Forti la commozione e lo strazio.

Ad attendere il feretro il sindaco di Comacchio Pierluigi Negri che fin da subito si è stretto a fianco della famiglia straziata e che ha dichiarato per la giornata dell’addio il lutto cittadino.

Anche i compagni di scuola e gli amici di Asia non hanno voluto far mancare la propria presenza e le hanno dedicato tenerissimi pensieri e preghiere. Don Massimiliano ha ricordato che Asia ora è presso Dio e parlerà con lui. Ricordando poi quanto sia preziosa la vita.

La bara e i palloncini bianchi

Asia combatteva da un anno contro una rara malattia. Non le è mai mancato il supporto e l’affetto della sua famiglia, che le è sempre stata accanto nel lungo calvario che ha dovuto affrontare.

La bambina viveva assieme alla famiglia a Porto Garibaldi. La sua scomparsa ha sconvolto non solo la località di Porto Garibaldi, ma anche quella di Lido degli Estensi, dove la madre Linda gestisce il negozio ‘Dolcemania’. Asia lascia la madre Linda, il papà Marco, il fratellino Mattia.