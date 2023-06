Asili, cultura e sport: ecco i fondi "Investiamo grazie al Governo"

A Terre del Reno, nel prossimo consiglio comunale in programma per il 7 giugno alle 21 si porteranno all’attenzione del consesso alcune importanti variazioni di bilancio. "Sono arrivati dal Governo centrale, che ringrazio per l’attenzione e per il sostegno– afferma l’assessore al bilancio Filippo Marvelli –, fondi per i nostri asili nido pari a 15.325,91 euro, per il trasporto degli alunni disabili per una quota di 10.436,23 euro e per il sostegno ai centri estivi per 10.101 euro. Inoltre, abbiamo aumentato diversi capitoli di spesa senza in alcun modo toccare le nostre risorse accantonate ma utilizzando un maggior contributo statale per la fusione di 61.435,33 euro ed una parte del fondo statale per compensazione minor gettito IMU per sisma 2012 pari a 74.244,62 euro". E spiega. "Con queste entrate non previste finanziamo, tra l’altro, un aumento di 15.000 euro per le iniziative e manifestazioni culturali dei prossimi mesi – illustra - un aumento di 3.000 euro per la convenzione con la Filarmonica San Carlo, un aumento di 20.000 euro per sostenere l’attività delle associazioni sportive del territorio, e infine, ulteriori 12.000 euro per le manifestazioni del tempo libero organizzate dall’amministrazione comunale da oggi e fino al termine dell’anno". E tira le somme. "In sostanza, con questa variazione – conclude il vice sindaco – andiamo a sostenere sia le attività dei bambini, sia il mondo dello sport, della cultura e dell’associazionismo locale, così duramente colpito negli ultimi anni prima dalla pandemia, poi dalla crisi energetica; il tutto, ribadisco, utilizzando nuove risorse appena arrivate, senza intaccare il nostro avanzo, che rimane pronto per altre necessità ed esigenze dell’amministrazione". All’ordine del giorno del consiglio comunale ci sarà anche l’interpellanza presentata dal gruppo consiliare di opposizione Futuro Comune riguardante le modalità di gestione della comunicazione pubblica e istituzionale del Comune, quella in merito alla mancata organizzazione della fiera di maggio di San Carlo. Oltre a questo, anche due contenziosi conclusi a favore del comune.

Laura Guerra