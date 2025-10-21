Asili, il nodo del personale. Cgil: "Più stabilizzazioni". Il Comune: "Già 60 assunti"

È ancora polemica tra Cgil e Comune sulle stabilizzazioni del personale incardinato nei Servizi Educativi. La denuncia arriva direttamente da una nota firmata dalla Funzione Pubblica che denuncia "carenze di organico, straordinari quotidiani, strutture scolastiche che necessitano di manutenzione e interventi urgenti, numerosi contratti precari che certificano fragilità salariali". "Su questi problemi, riconosciuti anche dalla stessa amministrazione comunale – si legge nella nota della Fp-Cgil – abbiamo più volte chiesto incontri per poter approfondire e cercare soluzioni condivise. Silenzio totale come se quanto chiediamo e denunciamo nei fatti non esista".

La Cgil ribadisce che "incontrarsi tra le parti come da noi più volte richiesto non sia solamente doveroso ma rispettoso dei ruoli e delle regole oggi esistenti e a perfetta conoscenza anche del Comune con l’unico scopo di dare ai servizi educativi, a chi vi lavora e a chi li frequenta maggior qualità". "La conferma del Comune di non voler procedere alla stabilizzazione del personale educativo oggi nei servizi 0-6 anni costretto a contratti precari a tempo determinato – prosegue il documento – rimane per noi una scelta grave che continua a produrre effetti negativi su tutto il sistema". Il motivo per il quale i rappresentanti dei lavoratori tornano sull’argomento – si legge sempre nella nota – sono "le recenti dichiarazioni delle assessore Angela Travagli e Chiara Scaramagli, per denunciare l’assenza di qualsiasi volontà di stabilizzare il personale educativo del Comune per il 2025 pur essendoci tutte le condizioni sia normative sia economiche". Una decisione giudicata "grave" e che "nei fatti nega dignità al lavoro e non garantisce continuità educativa a bambini e famiglie".

Insomma il fronte resta caldo, anche se da parte del Comune la narrazione è decisamente differente. Tanto più che, il ragionamento sulle assunzioni, non può essere fatto esclusivamente su un comparto bensì inserito nel Piao che dà conto di tutte le esigenze assunzionali dell’ente. Il Carlino ha avuto dagli uffici comunali i numeri delle stabilizzazioni fatte dall’ente negli ultimi anni. Nel precedente mandato, le stabilizzazioni sono state 18 nel 2019, 28 nel 2021 e altre 14 nel 2023. Tutte nel settore dei servizi educativi. In totale, si parla dunque di sessanta stabilizzazioni. Ma c’è di più. La richiesta avanzata dai rappresentanti dei lavoratori in questa fase "non tiene conto – dicono dagli uffici – che il fabbisogno delle stabilizzazioni per l’Ente sarà oggetto del prossimo Piano assunzionale triennale".

"Il settore dei servizi educativi – spiegano dal Municipio – è oggetto di una profonda riorganizzazione che terrà conto anche della realizzazione di nuove strutture resa possibile grazie ai fondi Pnrr". In sostanza dal Comune spiegano che il ragionamento da fare non può riguardare un singolo comparto dell’amministrazione ma tutti i servizi e gli uffici. D’altra parte – dati alla mano – al momento sarebbero 82 i dipendenti a tempo determinato e, l’unità organizzativa intesa nel suo complesso, cuba qualcosa come 319 addetti. Il che, in termini economici, comporta un impegno economico che è superiore ai 10 milioni di euro.