Asili nido, il Comune abbassa le rette. Un aiuto alle famiglie

Anche per il corrente anno scolastico (2024-2025), il Comune di Riva del Po provvederà ad abbattere le rette di frequenza all’asilo nido comunale per tutte le famiglie residenti, con Isee pari o inferiore a 40.000 euro. In questi giorni, il Settore Scuola invierà la richiesta di adesione alla misura economica agli aventi diritto. L’agevolazione è resa possibile grazie all’adesione al Fondo Sociale Europeo Plus (Fse+) finanziato dalla Comunità Europea e messo a disposizione dalla Regione Emilia Romagna, tramite la "Misura per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie al fine di favorire l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia per i bambini in età 0-3 anni per l’anno educativo 2024-2025".

Il Fondo Sociale europeo Plus è il principale strumento finanziario con cui l’Europa investe sulle persone per qualificare le competenze dei cittadini, rafforzare le loro capacità di affrontare i cambiamenti del mercato del lavoro, promuovere un’occupazione di qualità e contrastare le disuguaglianze economiche, sociali, di genere e generazionali. Attraverso l’adesione alla misura ‘Al nido con la Regione accompagnati dall’Europa’, "noi amministratori locali – afferma il sindaco Daniela Simoni - confermiamo l’attenzione per i nostri bambini in un’ottica di sostegno alle famiglie a favore della crescita sostenuta e garantita". Un investimento, dunque, che concorre al consolidamento, alla qualificazione e all’accessibilità dell’offerta educativa per le famiglie che beneficeranno della misura e che, in questi, giorni riceveranno la richiesta di adesione da parte del Settore Scuola del Comune.

v. f.