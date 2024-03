Asilo, infiltrazioni d’acqua: "Lavori alla fase finale"

COPPARO

Stanno proseguendo gli interventi di riparazione della guina di impermeabilizzazione sulla scuola d’Infanzia ‘Gulinelli’ di Copparo. L’impresa incaricata da Patrimonio Copparo, in questi giorni, sta completando il lavoro sulla copertura dell’istituto per scongiurare il ripetersi dell’infiltrazione d’acqua che aveva condotto lo scorso 26 febbraio alla sospensione delle attività all’interno dell’edificio. L’infiltrazione, infatti, interessava il corridoio dal quale si ha accesso ai locali di servizio, fondamentali per il funzionamento della struttura, e al quale è stato inibito il passaggio per consentire l’esecuzione delle opere. Una volta realizzata la riparazione verranno effettuati ulteriori interventi per ripristinare lo stato dei luoghi, dalla pulitura alla tinteggiatura del muro che è stato interessato dal percolamento di acqua piovana e che ha destato qualche preoccupazione da parte dei genitori.

A seguire, sarà possibile programmare il rientro dei bambini che verrà concordato nell’ambito di un incontro che coinvolgerà l’Ufficio scuola del Comune, i rappresentanti dei genitori, i responsabili del Servizio di prevenzione e protezione, l’Ufficio Tecnico comunale e le educatrici. Attualmente, i bambini della scuola ‘Gulinelli’ sono stati suddivisi nelle altre strutture scolastiche del territorio: nello specifico, i piccoli di 3 anni sono ospitati al ‘Gramsci’, mentre i bimbi di 4 e 5 anni al ‘Cadore’. Questa la soluzione temporanea che è stata adottata a partire dal 1° marzo scorso dall’Amministrazione comunale, a seguito di sopralluoghi comunali e dopo aver raccolto le valutazioni dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione con la verifica degli spazi a disposizione. L’obiettivo è stato subito quello di garantire lea prosecuzione del servizio dedicato ai bambini e arrecare il minor disagio possibile ai genitori. E i giorni di sospensione del servizio, alla fine dell’anno educativo, non saranno addebitati alle famiglie. Dunque, ora, si attende la conclusione dei lavori e il programma per il trasferimento dei bambini all’interno del ‘Gulinelli’ che, salvo intoppi, potrebbe avvenire già dalla prossima settimana. Una volta stabilito il percorso di rientro, uno dei passaggi sarà quello di trasferire tutto il materiale utile all’attività didattica che è stato portato all’interno degli altri due plessi che attualmente ospitano i bimbi. Come spiegato dall’Amministrazione comunale nei giorni scorsi, dei provvedimenti che saranno assunti verranno tempestivamente informate le famiglie dei bambini che usufruiscono del servizio educativo, anche per consentire loro una miglior organizzazione.

Valerio Franzoni