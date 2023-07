Asilo ’Le Formiche’, ampliamento da 600mila euro

Sono stati aggiudicati i lavori di ampliamento dell’asilo nido ‘Le Formiche’ di Formignana. La progettazione esecutiva e

l’esecuzione delle opere previste è stata affidata alla ditta Cestari Costruzioni di Poggio Renatico. L’intervento, rientrante nel programma ‘Tresignana per l’infanzia’, è finanziato tramite risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) per 600mila euro. Il progetto prevede la realizzazione di una sezione didattica aggiuntiva, che potrà ospitare diciotto bambini: grazie a ciò, la struttura potrà essere frequentata da quarantasei piccoli, rispetto agli attuali ventotto. "La nostra amministrazione comunale sta investendo molto nell’edilizia scolastica per permettere ai nostri studenti di fruire di spazi rinnovati e confortevoli – commenta il sindaco di Tresignana, Laura Perelli –. Questo intervento si somma a quelli previsti in altri plessi del territorio. Penso al progetto di miglioramento sismico della scuola ‘De Amicis’, alla funzionalizzazione di uno spazio dedicato all’archivio all’Istituto comprensivo ‘Don Chendi’, e a tanti altri già realizzati".