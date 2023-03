Asilo nido di Alberone, iniziato l’iter di gara

ALBERONE

La Giunta ha presentato ieri il progetto definitivo per l’asilo nido di Alberone, finanziato con i fondi del Pnrr, alle commissioni consigliari e alla consulta della frazione. "Si è aperta la procedura di gara che ci porterà all’aggiudicazione dei lavori – dice il sindaco Edoardo Accorsi - Un’opera importante che andrà a valorizzare i servizi educativi proposti". Lunedì c’è stata la pubblicazione della gara per la realizzazione dell’opera che porterà all’aggiudicazione entro maggio, dal valore di 1 milione e 200 mila euro di finanziamento e che vedrà il nido ubicato tra via Chiesa e via Giovanni Pascoli. "Le tempistiche di progettazione e realizzazione delle progettualità del Pnrr, sono stringenti e sfidanti per tutte le Amministrazioni ma stiamo portando avanti il necessario per concludere tutte le procedure – prosegue - Il nido ad Alberone ha ottenuto anche un 10% in più di finanziamento per il fondo opere indifferibili, sorgerà dove sono già presenti le fondamenta costruite dopo il sisma, e sarà di 509 mq2 con un ampio spazio all’esterno". Per quanto riguarda le modalità di costruzione, i progetti finanziati dal Pnrr richiedono il rispetto di criteri specifici e vincolanti. "Avrà caratteristiche architettoniche conformi alla zona nella quale sarà inserito, con una pianta compatta, simmetrica di forma rettangolare – spiega l’assessore Rossano Bozzoli - gli spazi sono progettati per valorizzare l’attività educativa e predisponendo tutti i servizi accessori necessari, con ampie vetrate per aumentare lo spazio percepito, in dialogo con il giardino, favorendo l’ingresso di luce naturale. Sarà realizzato con l’installazione di pannelli di legno, su una fondazione a platea in calcestruzzo armato, la copertura con travi di legno lamellare e il tetto a due falde per agevolare il flusso delle acque meteoriche e per l’installazione di pannelli fotovoltaici inclinati orientati a sud-est". Accoglierà circa 50 tra bambini dai 3 ai 36 mesi. "L’edificio ospiterà 2 sezioni, con gli spazi necessari a tutte le esigenze, una zona per attività pedagogica, una del riposo e la mensa per 140mq2 a sezione – prosegue il sindaco - Ci sarà la cucina, due spogliatoi per il personale, lavanderia, deposito e archivio per il materiale didattico. Faremo quanto necessario affinché il cantiere segua l’iter più velocemente possibile, così da poter avviare le opere e renderle disponibili alla collettività. Sarà importante far conoscere questo nuovo servizio alle famiglie e ampliare la platea di fruitori anche fuori dal nostro comune, grazie alla posizione strategica del il nido".