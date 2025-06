Asilo nido e scuole d’infanzia, la giunta licenzia il calendario

Attività di nidi, spazi bambini e scuole d’infanzia al via dall’8 settembre 2025 con conclusione prevista per il 26 giugno del 2026. La giunta comunale di Ferrara ha approvato il calendario scolastico dei servizi educativi comunali per l’infanzia per l’anno 2025/2026, confermando così l’impegno dell’Amministrazione per un’offerta educativa puntuale, organizzata e in linea con le esigenze delle stesse famiglie.

L’avvio delle attività didattiche nei nidi d’infanzia, spazi bambini e scuole dell’infanzia comunali è fissato per lunedì 8 settembre 2025, con termine venerdì il 26 giugno del 2026. Per i centri bambini e famiglie l’apertura è prevista per lunedì 22 settembre 2025 e la chiusura per venerdì 19 giugno 2026. Come da tradizione, il calendario tiene conto delle festività nazionali ed anche di quelle locali, prevedendo sospensioni delle attività durante il periodo delle vacanze natalizie (dal 24 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026) e pasquali (dal 2 al 7 aprile del 2026), oltre alle giornate di chiusura definite dall’Amministrazione nelle date del 24 aprile e del Primo Giugno del 2026.

"Il calendario rappresenta un elemento fondamentale per consentire alle famiglie di organizzarsi con serenità, offrendo certezze in termini di continuità educativa e cura", sottolinea il vice sindaco Alessandro Balboni, che ha presieduto la seduta di giunta durante la quale è stato licenziato il calendario.

Aggiunge l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune Chiara Scaramagli: "La programmazione del calendario scolastico è il frutto di un lavoro condiviso con i servizi e con i coordinatori pedagogici. Rappresenta un tassello fondamentale nella costruzione di un sistema educativo 0-6 anni che sia attento, inclusivo e capace quindi di rispondere ai bisogni di bambini e famiglie con continuità e qualità. Ferrara si conferma una città che investe sull’educazione come leva di coesione e sviluppo".

Per maggiori informazioni sulle iscrizioni e sulle attività dei servizi educativi 0-6 anni è possibile consultare il sito “cronacacomune.musvc2.net” www.edufe.it.