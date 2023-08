Asp dei Comuni, cambio al vertice "Il nuovo presidente è Masini"

L’assemblea dei soci di Asp Eppi-Manica-Salvatori ha votato il rinnovo dell’amministrazione. Lascia l’incarico la presidente Patrizia Molesini, cui subentra Arturo Masini, che guiderà l’Azienda Servizi alla Persona nel prossimo mandato. Insieme a Patrizia, dopo cinque anni chiudono il mandato Chiara Billi e Giuliano Benini. Missione dell’Asp, controllata dai comuni di Argenta, Portomaggiore e Ostellato, è la cura, l’accoglienza, la tutela e l’ascolto delle persone fragili e vulnerabili, l’attenzione ai fenomeni e la ricerca di occupazione, la tutela dei minori. Gli scorsi anni sono stati per l’Eppi-Manica-Salvatori pegnativi: il covid e il cambio del direttore generale hanno portato a una riorganizzazione interna che è stata concentrata in primo luogo sul personale, in tre aree specifiche di attività, e grande energia che è stata dedicata alla conclusione dei progetti in corso avviati". "Sono felice di aver avuto l’opportunità di conoscere una realtà che molti ancora ignorano – è il commento del presidente uscente Patrizia Molesini - e di aver conosciuto tante figure fondamentali per il nostro territorio: senza il loro aiuto non sarei riuscita a svolgere il mio incarico al meglio".

"Gli obiettivi strategici dell’azienda per il prossimo triennio – afferma il nuovo presidente Arturo Masini -riguardano sia la gestione efficiente dell’ordinario, sia progetti speciali. Uno dei principali obiettivi sarà migliorare la visibilità dei servizi per renderli più accessibili e quindi più efficienti. Grande attenzione, così come è stato per gli ultimi anni, sarà dedicata anche al miglioramento della prestazione nella ricerca (e gestione) di finanziamenti esterni e dedicati a progettualità specifiche". L’Asp è proprietaria di una serie di immobili destinati , principalmente, a finalità di tipo socio assistenziale e socio-sanitario, le cui attività sono affidate, di norma, in gestione mediante specifici accordi e contratti di locazione cooperative sociali. L’Asp opera per conto dei Comuni nell’ambito dell’erogazione di servizi socio sanitari a favore della popolazione.

f. v.