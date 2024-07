Asp, nuove tecnologie per i servizi forniti ai disabili

Importanti finanziamenti dalla Regione all’Asp del Delta, per rendere più accessibili e inclusivi i centri, potenziare le competenze degli ospiti e valorizzare le loro passioni. Il primo progetto, dedicato all’ammodernamento digitale del centro diurno Il Faro di Codigoro, ha portato alla creazione di un laboratorio multimediale basato sulle tecnologie assistive. Hardware e software sono stati adeguati e resi accessibili alle persone con disabilità che frequentano il centro mentre gli educatori hanno seguito un corso di formazione – previsto e incluso nel finanziamento – sulla tecnologia e l’utilizzo di un software per la comunicazione interpersonale e il controllo ambientale. Il software può essere utilizzato con ogni tipo di accesso, come il puntamento oculare, emulatori di mouse, altri sistemi di puntamento e/o attraverso sensori esterni o tramite touch screen. Sono possibili anche da diverse attività interattive pensate per persone con disabilità: si tratta di semplici attività di gioco nelle quali la persona può scegliere un’azione animata da far compiere al personaggio sullo schermo. Non mancano vari livelli di alfabetizzazione e accesso, così da poter scegliere la giusta fonte per l’utente. Il secondo progetto, al quale Asp ha contribuito economicamente, dedicato alla riqualificazione sempre del centro Il Faro a Codigoro, ha portato alla collocazione di un’altalena per persone con disabilità dotata di un posto e pavimentazione antitrauma, per migliorare l’accessibilità e la fruibilità dello spazio esterno. "L’obiettivo più ampio – spiega il presidente dell’Asp Lorenzo Marchesini – è quello di realizzare aree accessibili attrezzate con strutture ludiche, percorsi e altri componenti che consentano a tutti gli e le ospiti di svolgere in sicurezza attività ludico-motorie garantendo interazione, socializzazione e sviluppo delle abilità cognitive. L’idea – conclude – è nata perché diversi nostri utenti con gravi disabilità intellettive amano andare in altalena. Dondolarsi ha per loro un effetto calmante: questo contribuisce anche a ridurre i comportamenti disfunzionali". L’Asp ha per soci i Comuni di Codigoro, Comacchio, Fiscaglia, Goro, Lagosanto, Mesola; ha come finalità l’organizzazione ed erogazione dei servizi per l’ambito territoriale che comprende i Comuni soci. L’Asp del delta Ferrarese è dotata di personalità giuridica di diritto pubblico, di autonomia statutaria, gestionale, patrimoniale, contabile e finanziaria, nell’ambito delle norme e dei principi stabiliti dalla legge regionale.

cla.casta.