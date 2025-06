Asp, rinnovato il contratto: "Dieci milioni all’anno per i servizi sociali"

Un flusso economico complessivo di 10 milioni di euro all’anno per i servizi sociali, un potenziamento della multidisciplinarietà degli interventi per rendere sempre più puntuali ed efficaci le risposte, più attenzione alla qualità delle varie progettualità specifiche promosse per affrontare tematiche che spaziano dall’assistenza ai caregiver sino all’housing first, passando per le azioni a beneficio delle persone con disabilità. Sono queste le direttrici del nuovo contratto di servizio con Asp, che approderà nel prossimo Consiglio comunale. Il documento è nel solco delle migliorie apportate nel contratto promosso lo scorso mandato dall’assessore comunale alle Politiche sociosanitarie Cristina Coletti, che sottoporrà al consesso anche il nuovo atto che definisce il rinnovo dell’accordo tra i comuni dell’associazione Terre Estensi (di cui Ferrara è capofila), Ausl e Asp.

"Il contratto di servizio – dice l’assessore Coletti – che sarà discusso in consiglio comunale è frutto di un lavoro partito nel primo mandato, con la rivisitazione della precedente convenzione. Quel che verrà presentato è un modello di welfare che consolida l’attenzione alle fasce più vulnerabili dei cittadini e valorizza le professionalità che tutti i giorni si prendono cura dei più bisognosi. Le migliorie inserite nel nuovo documento sono pienamente in linea con il mandato dell’amministrazione, puntando con decisione verso prestazioni sociosanitarie di qualità, anche attraverso un monitoraggio costante che ci permetterà di intervenire tempestivamente sulle esigenze espresse dagli utenti. La persona è al centro del sistema e ogni attività sarà volta a rafforzare questo concetto".

Tra le principali novità introdotte nel contratto di servizio figura la gestione sociale dell’Erp (Edilizia Residenziale Pubblica), ovvero una nuova progettualità in capo ad Asp, che si prefigge di sostenere i processi di inclusione sociale degli abitanti delle case popolari, contrastando l’isolamento e prevenendo le situazioni di conflittualità. Tra le nuove azioni sono indicati anche ulteriori interventi a favore della popolazione detenuta, specialmente per quanto riguarda l’avvio sperimentale di attività per il miglioramento sociale, abitativo, reinserimento lavorativo e all’interno degli istituti penitenziari.