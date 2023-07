Asp, un bando per i giovani

L’Asp del Delta offre a 4 giovani fra i 18 e i 29 anni, attraverso un bando del servizio civile regionale, una prestazione volontaria per 8 mesi per impegno di 20 ore settimanali, per le quali è previsto anche un compenso. Si svolgerà attività presso l’Asp del Delta a Codigoro e al Centro Diurno Residenziale "Il Faro". Gli interessati possono essere cittadini italiano, comunitario o non comunitario, purché in possesso di regolare permesso di soggiorno e dovranno inoltrare la candidatura, entro e non oltre il 23 luglio al seguente indirizzo di posta elettronica ordinaria e Pec: [email protected] Per avere informazioni, domande o dubbi, relativi al progetto si possono contattare i seguenti recapiti: mail [email protected] o Iole Zappatera 0533-728611 o Desi Mantovani 0533-728611.