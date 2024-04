Asparago, conto alla rovescia. Torna l’appuntamento con la sagra

Il conto alla rovescia è iniziato per la 32ª edizione della Sagra dell’Asparago, organizzata dalla Pro Loco di Mesola in collaborazione con il Comune locale e i volontari delle associazioni coinvolte, che lavoreranno per la buona riuscita dei singoli eventi. Il programma propone una vasta gamma di attività finalizzate a valorizzare la bellezza del territorio e a celebrare questa prelibatezza locale. L’apertura delle festività prevede visite guidate nella Riserva Naturale nel Bosco della Mesola e una visita al Castello, riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità. Il tutto sarà seguito dall’inaugurazione ufficiale in piazza Santo Spirito, con la partecipazione delle autorità locali. La Sagra avrà luogo dal 20 aprile con una pausa il giorno 22, per poi proseguire fino al 1 maggio. Durante questi giorni saranno organizzate visite guidate al Bosco e al Castello, con inclusione di attività per gli appassionati delle due ruote, come il Motoraduno dell’Asparago e il Bicinsagra, un percorso ciclistico che include la visita ai luoghi di produzione dell’asparago IGP. Inoltre, ci saranno visite guidate lungo i sentieri della Riserva Naturale Orientata per scoprire le dune di Massenzatica, con servizio navetta gratuito da Mesola. Il 21 aprile ci saranno eventi sportivi come "Una partita per Macio" alle 11 e la 33ª giornata di campionato di promozione Mesola-Osteria Grande alle ore 15.30. Il 27 aprile alle 16,all’ombra del castello andrà in scena il "Danzasparago", mentre il 28 aprile sarà prevista una manifestazione di pesca sportiva per bambini e una rassegna cinofila. Per gli amanti della musica, ci saranno spettacoli musicali itineranti per le piazze, concerti rock e tributi come "60 lire #ciaoragazzitour Italian Revival" il 20 aprile alle 18, un tributo a Vasco Rossi il 21 aprile alle 18, i Lousiana Mud con Delta Rithm & blues il 24 aprile. poi la sesta edizione del festival rock per ricordare Andrea Barone il 25 aprile alle 16, la band Alinere per il tributo ai Nomadi il 30 aprile e "Rockin Around the Castle" affidato a Sauro Deejay e P-51 Aiplanes il 1 maggio.

Guendalina Ferro