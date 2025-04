Asparago, giro d’affari da 40 milioni. Torna la fiera del ’principe verde’

Nella suggestiva cornice del Castello Estense di Mesola, ha preso ufficialmente il via la 33ª edizione della Fiera dell’Asparago, una delle manifestazioni più rappresentative dell’intero territorio del Delta del Po. L’inaugurazione, promossa dall’Amministrazione comunale di Mesola, dalla locale Pro Loco e dalla Cooperativa C.A.S.A. Mesola, è stata accompagnata da una degustazione a base di prodotti locali, tra cui ovviamente il protagonista assoluto: l’asparago di Mesola. Questo ortaggio, rinomato in tutto il territorio nazionale per la sua delicatezza, la tenerezza e il sapore inconfondibile, deve le sue straordinarie caratteristiche proprio all’ambiente in cui cresce. Le condizioni pedoclimatiche del territorio — ovvero la combinazione tra la natura del suolo sabbioso e ricco di minerali e il clima mite e umido della zona — creano un habitat ideale per lo sviluppo di un asparago unico per qualità e gusto. "Quest’oggi è un’occasione speciale che ci permette di scoprire le nostre tradizioni, di valorizzare le nostre eccellenze e di rafforzare il senso di comunità che ci unisce – ha esordito la sindaca Lisa Duò –. Voglio ringraziare tutte le persone che hanno lavorato e partecipato con passione e dedizione per rendere possibile questa manifestazione. La Fiera dell’Aspargo è un’occasione per scoprire i nostri prodotti locali, per incontrarci e divertirci insieme, rispettando sempre i valori che ci rendono unici. Molti sono gli appuntamenti in programma fino al 1 maggio, tra storia e cultura, tradizione e ambiente.- prosegue- Ma il vero protagonista di questa fiera, il nostro fiore all’occhiello, se così lo si può definire, ma tutto da scoprire, è il nostro asparago verde ". A sottolineare l’importanza della manifestazione è stato Michele Mangolini, presidente della Cooperativa C.A.S.A. Mesola, che ha aperto il suo intervento con un sorriso: "Si dice che una sagra bagnata sia una sagra fortunata", riferendosi alla pioggia che ha bagnato l’apertura. "Casa Mesola è la casa del Comune – ha proseguito – perché offre occupazione e reddito a numerose aziende agricole: basti pensare alle oltre 30.000 giornate lavorative annue generate dalla cooperativa". Mangolini ha ricordato come Casa Mesola sia oggi il primo produttore di asparagi all’interno del Consorzio dell’IGP Asparago Verde di Altedo. Un traguardo importante che premia un percorso di crescita iniziato 18 anni fa, quando il fatturato si aggirava attorno ai 12 milioni di euro: "Oggi superiamo i 40 milioni, un risultato possibile grazie al lavoro sinergico di tutto lo staff".

Guendalina Ferro