Asparago protagonista della fiera Due weekend tra sapori e cultura

Prenderà il via oggi, la 31esima edizione della Fiera dell’Asparago di Mesola. Due saranno i week-end dedicati al gustoso ortaggio (22-23-24-25-29-30 aprile e 1° maggio) con diverse stand gastronomico e iniziative che animeranno il territorio. Il tutto, organizzato da Pro Loco e Comune Di Mesola in collaborazione con C.A.S.A. Mesola e il patrocinio di diverse realtà. Il taglio del nastro si terrà oggi alle 11, all’ombra del Castello estense, alla presenza del Prefetto di Ferrara Rinaldo Argentieri, del sindaco Gianni Michele Padovani e di autorità civili e militari per il via all’apprezzata manifestazione primaverile che prevede, oltre alla valorizzazione di prodotti tipici del territorio, escursioni guidate alla scoperta del territorio, dimostrazioni, degustazioni e intrattenimento per tutte le età. Il programma odierno prevede, alle 15 all’interno del Castello estense, ‘Conosciamo le erbe depurative’ con dimostrazioni di distillazione di erbe officinali del Bosco officinale (che sarà riproposta anche domani alle 10.30). Alle 21 ci sarà ‘Bosco al chiaro di luna’, la visita guidata notturna al Gran Bosco della Mesola (prenotazione obbligatoria all’Ufficio Iat: 0533-993358). Domani alle 10.30 si terrà la visita guidata al Museo del Bosco e del Cervo (per informazioni e prenotazioni 339-1935943); alle 11.30 lo spettacolo musicale itinerante con la ‘Dixie gang’; alle 15 la rassegna cinofila presso gli Orti estensi in via Biverare (per informazioni e iscrizioni, Annabella Baratella 340-1234944); alle 16 la visita guidata alle Dune Fossili di Massenzatica a cura di Aqua srl; alle 16.30 ci saranno assaggi gratuiti di risotto all’asparago Igp di Altedo, alle 17 musica con il gruppo Timodà e alle 19 l’estrazione della tombola da 5mila euro, sponsorizzata da Mag Moda, in piazza Santo Spirito. Durante tutti i giorni di fiera ci sarà lo stand gastronomico.

Valerio Franzoni