Asparago servito in tutte le salse . Conto alla rovescia per la fiera

Ci siamo. Scatta il contro alla rovescia per la Fiera dell’asparago verde del Delta, tradizione a Mesola tra stand gastronomici, mercatini, degustazioni e specialità locali. La manifestazione, che si svolge intorno allo splendido Castello Estense, dal 24 aprile al 1 maggio. Ieri, alle 18, la presentazione nella sala congressi Cesare Lurenti del castello. Alla regia di una delle iniziative più importanti e rappresentative del territorio, il Comune, Pro Loco Mesola e Coop Casa Mesola. Il programma, tutto da gustare.

Il taglio del nastro. Si parte il venerdì 25 aprile. Inaugurazione ufficiale con le autorità, Danzasparago, Tributo 883. Il 26, Alinere. 27 aprile: aperyfiera, grande tombola che mette in palio 5.000 euro. Il 30 ci sarà una serata musicale con Error 404 e Rusty tools. Il primo maggio, Rockin’ around the castle. Negli stand, sapori e tradizioni. A far la parte del leone è l’asparago. Antipasti, insalata in cialda di pane; bruschetta con pesto di asparagi e dadolata di pomodoro Pachino. Zia ferrarese con asiago e asparagi. Primi: Risotto di asparagi, lasagna asparagi e pancetta, ravioli alla carbonara con ragù di asparagi. Secondi: cervo con polenta, carne salada con rucola e grana, frittata con asparagi.

A Mesola l’asparago verde Igp ha trovato, grazie ai terreni sabbiosi del Delta del Po, il proprio ambiente ideale tanto da divenire una delle coltivazioni più diffuse e pregiate della zona. La festa è un veicolo promozionale per tutti i prodotti tipici del Delta, presentando stand gastronomici nei quali si possono degustare le specialità locali. Nella cornice del Castello Estense, gli imprenditori presentano le proprie produzioni allestendo un variopinto mercatino. Ad allietare i turisti visite guidate, manifestazioni sportive, musica, escursioni a piedi, in bicicletta, in motonave, passeggiate nel Bosco della Mesola.