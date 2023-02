’Aspettando Bruce’, ecco il marchio della Regione (con Apt) Stanziati 100mila euro

Sarà una squadra di diverse realtà a occuparsi degli aspetti logistici e organizzativi del concerto di Bruce Springsteen e del calendario di iniziative musicali e tematiche con al centro il boss. La giunta ha infatti dato il proprio via libera a una convenzione che regola i rapporti e le competenze tra i soggetti in campo per la preparazione del concerto e del programma di eventi in attesa del 18 maggio (chiamato “Aspettando Bruce”). Il Comune si avvarrà della collaborazione della Fondazione Teatro comunale, individuata come soggetto attuatore, di Ferrara Tua e della società in house della Regione, Apt. Quest’ultima stanzierà 100mila euro e "promuoverà un piano di comunicazione e marketing degli eventi", partecipando alla cabina di regìa composta dal sindaco e dai rappresentanti di tutte le realtà in campo. "Ringrazio la Regione – così il sindaco Alan Fabbri – che dimostra di credere concretamente in un appuntamento storico e di grandissima valenza per Ferrara e per l’intera Emilia-Romagna, stanziando una cifra rilevante e contribuendo così, anche economicamente, alla miglior riuscita dell’evento e delle ‘tappe’ in preparazione alla data del 18 maggio. Un grande team in campo per mettere a sistema competenze e qualità cittadine". A fianco di Comune e Apt, Ferrara Tua, multiutility in house del Comune, gestirà in via diretta o indiretta la sosta e i parcheggi, i servizi (e la comunicazione dei servizi) di accoglienza e ospitalità degli spettatori, compreso il food & beverage.