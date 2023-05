Aspettando Bruce Sicurezza, un piano per i 50mila del parco

Quello di ieri mattina è stato l’ultimo comitato provinciale per la sicurezza e l’ordine pubblico prima del grande evento. Il prefetto Rinaldo Argentieri ha voluto vederci chiaro, facendo un punto in vista del concerto di Bruce Springsteen in programma giovedì 18 al parco Urbano. Il comitato, si legge nella nota diffusa dagli uffici di Palazzo Giulio d’Este, "ha proceduto all’audizione degli organizzatori dell’evento, che hanno illustrato la pianificazione di sicurezza dagli stessi predisposta, su indirizzo dell’amministrazione comunale, relativamente alla fase di afflusso del pubblico al luogo del concerto, allo stazionamento in sicurezza degli spettatori durante l’evento, e al deflusso ordinato al termine". Già dal piano relativo alla mobilità che il sindaco Alan Fabbri e il vice Nicola Lodi hanno illustrato qualche settimana fa era intuibile che la pianificazione fosse studiata al millimetro, anche sul versante della sicurezza. Lo stesso comandante della Polizia Locale, Claudio Rimondi, in quell’occasione aveva assicurato il massimo sforzo da parte degli agenti che, per l’occasione, faranno un turno extra. A ogni modo il comitato ha "valutato positivamente" le misure esposte dagli organizzatori nel corso della riunione e ha "pianificato le linee degli interventi coordinati da polizia di Stato, carabinieri, Finanza e Polizia locale che vedranno l’impegno massimo delle forze territoriali e l’apporto di consistenti contingenti di rinforzo disposti dal ministero dell’Interno, oltre all’impiego di un gran numero di addetti privati alla sicurezza e della protezione civile". Sarebbero oltre 500 gli operatori che lavoreranno alla gestione del concerto, durante la serata di giovedì. E’ stata predisposta l’installazione di torri faro nelle aree parcheggio e il livello di occupazione dei posti auto sarà monitorato attraverso un’applicazione, controllata anche dalla Polizia Locale. Il dispositivo di sicurezza verrà completato nei prossimi giorni, in Prefettura, dalla Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, che metterà a punto le misure di safety (piani di emergenza, intervento sanitario, sicurezza delle strutture), per assicurare ai 50.000 fan la fruizione in piena sicurezza del concerto.

Federico Di Bisceglie