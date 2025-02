Aspettando Carnevale tra musica e mostre

È stato presentato ieri in sala Zarri il ricco programma di ‘Aspettando carnevale’, con oltre cento iniziative tra cultura, arte, spettacolo e ovviamente carnevale. "È una rassegna importante che vede insieme tante realtà e la città unita – ha aperto il sindaco Edoardo Accorsi –, un mese importante per la nostra città e che accompagnerà non solo i centesi ma anche i tanti turisti che arriveranno a Cento per il Carnevale". Ad iniziare a illustrare i punti salienti del programma è stato l’assessore al Commercio. "Il carnevale è un evento identitario ma anche capace di spostare un bel volume tra commercio e turismo – ha proseguito Filippo Taddia –. Tra i tanti eventi segnalo che dal 7 al 15 febbraio avremo due cuori luminosi di 4 metri, uno in piazza Guercino e l’altro a San Lorenzo, per invitare tutti a scattarsi selfie e quindi nella settimana di San Valentino far ‘scattare l’amore’. Ci sarà lo sbaracco d’inverno il primo marzo, per chiudere idealmente i saldi, il 15 e il 22 dj set e, dal 27 febbraio al primo marzo, la prima edizione del Cento beer fest al palazzetto dello sport nell’ambito di un nuovo e più grande utilizzo della struttura".

È stata poi Edi Govoni di Confesercenti a illustrare l’incontro del primo marzo in Pinacoteca dove si parlerà del nuovo prodotto ‘panpera’, un pane alle pere che può diventare qualcosa di tipico del territorio mentre Silvia Pedriali di Ascom ha illustrato le iniziative insieme al comitato commercianti. "Lo scopo è vivere il carnevale come incremento per il turismo e l’attrattività di Cento – ha spiegato –. Serve continuare a investire in questo senso ed ecco che anche il mondo del commercio si mette in gioco per carnevale. Arricchiranno le vetrine di maschere di cartapesta in una vera mostra a cielo aperto, ci sarà un’estrazione a premi per chi farà acquisti e il 4 marzo il martedì grasso in piazza con il concorso dei costumi per bambini e le associazioni carnevalesche con gastronomia, intrattenimento e gettito". Il programma della cultura si apre con le iniziative legate al Guercino e proseguirà con un pot-pourri di eventi. "Tra le varie iniziative. al Bar Italia ci sarà un esposizione di costumi e maschere di cartapesta – le parole dell’assessore Silvia Bidoli –. In San Lorenzo la mostra e le promozioni attive con il biglietto ridotto della Pinacoteca per chi ha il biglietto del carnevale".

l. g.