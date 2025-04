Aspettando i mondiali di Buhurt. Si incrociano già spade e lance

Contrada Borgo San Giovanni, comincia l’attesa per il mondiale 2025 in Ungheria di Buhurt. Scattano le selezioni nazionali italiane per accedere a questa manifestazione. L’altro giorno, nella palestra della scuola Giacomo Matteotti di Ferrara, si sono tenute le selezioni nazionali italiane di Buhurt. Per chi non conoscesse la disciplina, il Buhurt è, in altre parole, un vero e proprio combattimento di scherma medievale, con le armature, spade, scudi e brocchieri.

I combattimenti previsti da questa disciplina sono il 3 contro 3, il 5 versus 5, il 10 vs 10 e il 12 vs 12. Nella giornata delle sfide tutti i team italiani che praticano questo sport, si sono trovati nella città di Ferrara proprio al fine di allenarsi e formare la squadra migliore che rappresenterà l’Italia nel mondiale 2025 in Ungheria, competizione che si terrà nel periodo dal 16 al 20 luglio. "Questa giornata – spiegano i promotori – così importante si è potuta organizzare grazie al proficuo dialogo tra il consigliere comunale Cusinato, nonchè nostro contradaiolo e arbitro di Buhurt e l’assessore allo sport del Comune Carità. Si desidera ringraziare l’assessore Carità ed in generale il Comune di Ferrara, per aver creduto nell’evento, mettendo a disposizione le strutture necessarie per lo svolgimento della selezione. Un particolare ringraziamento – proseguono gli organizzatori – va anche all’organizzatore della manifestazione, il nostro contradaiolo Renzo Brugnatti, che da tempo si impegna a tenere in contatto tutti i team italiani e a coordinare gli eventi di scherma medievale a Ferrara. Un ringraziamento va anche agli armati della nostra Contrada, che si sono spesi anche nella notte per allestire la palestra, con la posa dei tappeti antitrauma e il montaggio della lizza. Non ci resta che fare i migliori auguri ai combattenti e sostenerli nel mondiale in Ungheria. Forza Italia". Il termine Buhurt ha origine nel francese antico béhourd, che si traduce come colpo o torneo. I combattenti utilizzano repliche di armature e armi che riflettono fedelmente la storia medievale.