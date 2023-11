Aspettando il Carnevale, arrivano gli abbonamenti

Nonostante il periodo di crisi generale la Manservisi Eventi continua a strizzare l’occhio alla città, dando vita anche quest’anno alla vendita di abbonamenti del carnevale, decisamente vantaggiosi soprattutto per le famiglie, che potrebbe anche essere un bel regalo di Natale da far trovare sotto l’albero. "Lanciamo la campagna abbonamenti che è vantaggiosa e che è rivolta soprattutto a chi abita sul territorio – dice Riccardo Manservisi – il prezzo è super vantaggioso e si possono trovare in punti vendita aderenti. E’ uno sforzo economico notevole che facciamo per dare però un vantaggio a chi abita nei dintorni per venire a vedere carnevale e le famiglie. Attenzione però, che gli abbonamenti sono in numero contingentato". Un’occasione da non perdere per vivere a pieno le 5 domeniche di carnevale, in programma per il 28 gennaio 2024, 4, 11, 18, 25 febbraio approfittando dell’abbonamento. Si tratta di 5 ingressi, uno per domenica, a 32 euro più due euro di prevendita, per godere dal vivo dei giganti di cartapesta che le 5 associazioni carnevalesche stanno realizzando. Gli abbonamenti si possono trovare in 9 punti vendita: A Cento Art Cafè, Corso Guercino, 76 ; Pasticceria Farmacia, Corso Guercino, 50; Tabaccheria Fabio e Michele, via Risorgimento 17E; Colazione da Tiffany Corso Guercino, 52c; Edicola del Guercino, via Matteotti, 1B; Fly Café via Provenzali, 6; Caffe’ Gambrinus Cento - dal 1938, via del Curato, 6; Il Nostro Beppe Bar , via Donati, 20 e infine Edicola Tabaccheria Bedani, via Renazzo, 46 a Renazzo.

Per tutte le informazioni è possibile consultare anche il sito www.carnevalecento.com. Il costo del biglietto singolo e intero è invece di 17 euro. Intanto negli hangar dei carri, le associazioni sono al lavoro. I Toponi, campioni in carica, si stanno preparando a portare in piazza il loro mondo giapponese di ‘Siamo come HIkikomori’ parlando ‘del peso delle aspettative nei confronti della società che portano a rinchiudersi nella solitudine. Anche il team dei Fantasti100 è attualissimo, tratatndo di ‘Freedom, spalanchiamo gli orizzonti’, domandandosi se la società pensa davvero che siamo tutti uguali, e ricordando Mandela. I Ragazzi del Guercino, invece, presentano un carro dal titolo ’Non fuggire…affrontalo’ spiegando che ‘l’importante è come si sa resistere ai colpi e se si finisce al tappeto avere la forza di rialzarsi perché, così, si è un vincente’. E fanno sentire la loro voce anche i Mazalora con ‘Non chi comincia, ma quel che persevera’, portando un naufrago che tra mare grosso e difficoltà riesce a trovare la forza nella perseveranza. E ad aprire le sfilate sarà per il secondo anno consecutivo il gruppo delle maschere a piedi ‘Figli delle Stelle’.

Laura Guerra