Aspettando il Festival dello Sport. Oltre 200 eventi, 42 discipline: "Una grande vetrina per la città"

Torino, Genova e Napoli, prossimamente. Tre città diverse ma legate da più componenti: essere il capoluogo della propria regione ed essere le uniche città italiane a essere state nominate "Capitale Europea dello Sport". Un traguardo significativo a cui ambisce anche Ferrara con il suo Festival dello Sport, che andrà in scena dal 25 al 28 settembre.

Analizzando i numeri, la manifestazione sarà composta da circa 200 eventi, in cui si osserveranno ben 42 discipline sportive e si potrà partecipare a 16 convegni di approfondimento, spalmati su circa 17 piazze e 36 impianti sportivi, compresi anche di numerosi parchi. Una quattro giorni dedicata allo sport a 360 gradi, nonché ai suoi benefici e ai suoi valori insostituibili, come sottolineato dal sindaco Alan Fabbri: "Ferrara, oltre all’importante candidatura a Città Europea dello Sport 2027, intende promuovere lo sport come elemento di crescita, sviluppo, salute e inclusione per tutta la nostra comunità. Per questo l’Amministrazione ha voluto, per la prima volta, realizzare un festival dedicato interamente alle realtà sportive e agli atleti del territorio, portando lo sport anche fuori dalle consuete strutture e integrandolo con la bellezza di un patrimonio cittadino tutelato dall’Unesco, perché Ferrara è arte, è cultura, ed è anche una città orgogliosamente sportiva".

La linea è così tracciata, ma naturalmente non sarà facile guadagnarsi l’etichetta di città dello sport. Eppure lo sport insegna anche questo: per raggiungere qualcosa bisogna provarci fino alla fine. Un po’ quello che l’assessore allo Sport Francesco Carità ha evidenziato in occasione dell’incontro di ieri mattina nella Sala del Consiglio della residenza municipale di Ferrara: "Per quattro giorni, la città si trasformerà in un grande spazio dedicato allo sport. Parchi, piazze, giardini, Darsena, palazzi, teatri, impianti sportivi e persino le storiche mura cittadine, si animeranno di attività di ogni tipo con partite e tornei di ogni tipo, sessioni di danza, arrampicate in centro storico e allenamenti di gruppo, open day, spettacoli ed esibizioni, presentazioni e momenti di divulgazione sportiva anche attraverso conferenze, incontri e workshop. Lo staff del Comune sta lavorando da mesi per la buona riuscita della manifestazione, che darà visibilità massima alla nostra città. Ferrara, ancor più con questa iniziativa, si conferma una città che investe nello sport, non solo da un punto di vista agonistico, ma anche e soprattutto come strumento di crescita, di aggregazione e di valorizzazione del territorio".

Il programma, sul sito www.sport.fe.it, è davvero ricco di eventi. Si partirà già nella mattinata di giovedì 25 settembre con arrampicata, football americano, nuoto e tennis, seppur l’inaugurazione ufficiale avverrà il giorno seguente alle 17, precisamente in Piazza Municipale.

A condurre il giornalista Mediaset Massimo Callegari, che lascerà fare gli onori di casa al sindaco e all’assessore Carità, accompagnati dal ministro allo Sport Andrea Abodi e alcuni ospiti come Mirco Antenucci, Alessia Maurelli, Luca Lunghi, Alessandro Duran e molti altri. Nei giorni seguenti si proseguirà poi con una serie di eventi legati all’inclusione e agli sport paralimpici, i quali saranno ampiamente citati durante il Memorial Facchetti che si terrà sulla Darsena alle 16. Alla terza età saranno dedicate numerose attività, come della ginnastica soft e camminate rigeneranti, e convegni di ogni tipo.