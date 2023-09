Aspettando il festival Sotto le stelle "Patrimonio della storia cittadina"

di Francesco Franchella

Ventisette edizioni, muovendosi tra Bob Dylan e Lucio Dalla. Il festival di Ferrara ‘Sotto le Stelle’, ormai parte della storia cittadina, è alle porte. Dopo le anteprime a giugno con Vasco Brondi e Kevin Morby e il live di Giovanni Truppi, si tornerà nel cortile del Castello Estense, a partire dal 7 al 9 settembre (con l’ulteriore data del 28 settembre, al teatro comunale), con un programma, stando alle parole del direttore artistico Corrado Nuccini, "all’insegna di una diversità arricchente".

Nuccini che, insieme a Emidio Clementi, ha appena annunciato le nuove date del tour legato a ‘Motel Chronicles’, album che traspone in musica il capolavoro letterario di Sam Shepard. Nuccini, ventisette edizioni di Ferrara Sotto le Stelle non sono poche.

"In effetti, ci avviciniamo sempre di più alla trentesima edizione: il nostro festival è un importante patrimonio della storia cittadina. Abbiamo già passato tante fasi della storia musicale di Ferrara, dal primo concerto, fatto con Bob Dylan in piazza Castello, all’ultimo che faremo quest’anno, con i Kula Shaker: abbiamo portato, nei limiti delle nostre possibilità, un’importante fetta della storia musicale internazionale, ma anche italiana. Penso a Lucio Dalla, Battiato, Conte…"

È soddisfatto delle anteprime di giugno?

"Molto. È il primo anno in cui abbiamo cominciato a ritrovarci, dopo il grande senso di smarrimento del Covid. Finalmente siamo tornati a essere una collettività di appassionati di musica, senza pensare principalmente alle capienze, alle distanze di sicurezza, ai distanziamenti… abbiamo cercato di ripartire all’insegna di un festival diverso dal solito. Ci diamo il titolo di ‘festival boutique’, perché il nostro non è un festival calderone: puntiamo a un mix tra presente, passato e futuro, guardando a valori come digitalizzazione, inclusione, tecnologia, parità di genere"

Parità di genere nella scelta degli artisti?

"Sì. In questa edizione abbiamo 12 artisti: 6 uomini e 6 donne. In più, 6 sono progetti stranieri e 6 sono progetti italiani. Con la nostra internazionalizzazione cerchiamo sempre di portare nomi interessanti, magari non sempre i più importanti del mondo: a noi interessa la qualità"

Le piace come location il cortile del Castello Estense?

"È una domanda retorica? È un posto magico e si accompagna al concetto di festival boutique: il Castello è una cornice prestigiosa, in pieno stile italiano. Crea un impatto emotivo e visivo notevole"

La scelta degli artisti?

"Abbiamo ricercato il concetto di una diversità che non sia forzata, ma arricchente. È un programma pensato per tanti gusti diversi: la world music di Fatoumata Diawara, l’elettronica post-rock nordica di Trentemøller. Chiudiamo con Arab Strap, il duo nato alla fine degli anni Novanta che si muove tra cantautorato e nuovi suoni. Tutti concerti preceduti da opening scelti molto accuratamente: Emma Nolde, BonoBurattini e Daniela Pes, recente targa Tenco"

E poi il concerto dei Kula Shaker, in collaborazione con Internazionale

"L’ultima serata è molto importante: portiamo nel principale teatro cittadino, il Comunale, una band tuttora protagonista della scena Brit-pop. I Kula Shaker fanno grandi performance dal vivo: è un’occasione irripetibile e, infatti, la platea è già tutta esaurita".