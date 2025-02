Aspettando il Palio. Carnevale degli Este, un omaggio a Bembo tra sfilate e banchetti

In piazza con il Carnevale degli Este ricordando la figura di Pietro Bembo. Si tratta del primo appuntamento dell’anno per la fondazione Palio, con appuntamenti all’insegna della storia e con il banchetto rinascimentale finale. Il tema scelto per l’edizione 2025 dalla commissione storico-artistica della Fondazione Palio è ‘L’umanista, il poeta e la duchessa. Bembo e Ferrara 500 anni dopo’. Dunque, protagonista indiscusso di questo viaggio nella storia è Pietro Bembo. Il programma e i dettagli dell’iniziativa sono stati presentati in municipio, presenti l’assessore al Turismo Matteo Fornasini, il presidente della Fondazione Palio Città di Ferrara Nicola Borsetti, il presidente dell’associazione Strada dei vini e dei sapori, Massimiliano Urbinati, la presidente della commissione storico-artistica e il vicepresidente della Fondazione Palio Matteo Cristofori. "Si ringrazia la commissione storico artistica – ha dichiarato in apertura Borsetti – e tutti coloro che hanno permesso la realizzazione di questa edizione del Carnevale degli Este e all’associazione Strada dei vini e dei sapori". La scelta di Pietro Bembo nasce dalla volontà di ricordare il cinquecentesimo anniversario della pubblicazione delle sue ‘Prose della volgar lingua’. Il legame di Bembo con Ferrara, con la corte di Alfonso I d’Este e con figure straordinarie come Lucrezia Borgia ed Ercole Strozzi, ha rappresentato un capitolo fondamentale del Rinascimento. "Quella del Carnevale degli Este è una tradizione consolidata che fa da lancio di tutti gli appuntamenti del Palio nel corso dell’anno – ha affermato Fornasini –. Teniamo molto a questa iniziativa. Il nuovo coinvolgimento della Strada dei vini dei sapori è un importante tassello che aggiunge valore e attrattiva all’appuntamento, così come i pacchetti turistici messi in campo da ‘InFerrara’. La nostra città esprime dati turistici importanti anche grazie al Palio e alle iniziative collaterali".

Nel suo intervento, Cinzia Occhi ha illustrato il programma del Carnevale degli Este. Si parte oggi alle 17 in piazza del Municipio. Il duca Alfonso I d’Este, scortato da guardie, musici e alfieri, percorrendo corso Martiri della Libertà salirà alla Torre dell’Orologio e assisterà all’esposizione del mascherone di Begosso. Successivamente dalla finestra della Torre, l’araldo darà lettura dell’editto di inizio carnevale. Mercoledì 12 febbraio dalle 19.30 alle 21.30 alla sede associazione Ferrara La Città del Cinema, casting per la scelta del figurante di Pietro Bembo, età compresa tra i 30 e 40 anni e non essere affiliato a nessuna contrada. Venerdì 28 febbraio dalle 17 alle 18.30 in Sala Estense, si terrà una tavola rotonda dal titolo ‘La volgar lingua della corte estense. Un dialogo tra letteratura, storia e cultura aristocratica’. Alle 21 in sala Estense la Compagnia del Vado e il gruppo danza l’Unicorno presenta Miles Gloriosus. Sabato primo marzo alle 16.30 da piazza Castello a piazza del Municipio, corteo degli Este, alle 16.40 da piazza Trento Trieste a piazza Municipio, corteo degli umanisti. Alle 17 in piazza Municipio tocca a ‘Di danza di tornei e di battagliole’. Alle 20.30 la contrada di San Paolo organizza il banchetto rinascimentale. Sempre il primo marzo alle 16 da Porta Paola e piazza del Municipio, si svolgerà il corteo del Carnevale degli Este e alle 16.30 il banchetto rinascimentale. Alle 18 lettura dell’editto di chiusura del Carnevale degli Este.