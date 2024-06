Aspettando il Summer Festival. Ligabue a teatro, saranno applausi

Verso la quinta edizione del Ferrara Summer Festival, evento organizzato dall’associazione Butterfly. Per la prima volta ci sarà una ‘extra date’ – lunedì 14 ottobre – con Luciano Ligabue al teatro Abbado. Nella rassegna estiva artisti italiani, talenti emergenti e big stranieri, dal 20 giugno al 13 luglio. Le location saranno due, piazza Trento Trieste e piazza Ariostea.

Si parte giovedì 20 giugno con Benson Boone, l’artista più ascoltato al mondo, atteso sul palco in piazza Trento Trieste. Venerdì 21 giugno, il format ‘Deejay Time’ in piazza Trento Trieste con la prima data del tour estivo, previste ore di musica irresistibile dagli Articoli 31 a Max Pezzali, da Alexia al gruppo The Kolors. Sabato 22 giugno, in piazza Trento Trieste con il ‘Summer Vibez’ (comprenderà anche il 22 giugno e 2 luglio), si passa alla musica elettronica con la band francese Air, duo musicale composto da Nicolas Godin e Jean Benoît Dunckel. Domenica 23 giugno in piazza Trento Trieste Tony Effe rapper italiano, Drillionaire e Anna. La rassegna riprende mercoledì 26 giugno con Annalisa (piazza Trento Trieste). Giovedì 27 giugno, in piazza Trento Trieste, il format ‘Voglio Tornare negli anni 90’ ma la sera dopo nel medesimo luogo, il 28 giugno, l’appuntamento è con la musica ‘trance’ di Markus Schulz, Paul Van Dik, Ali & Fila. Domenica 30 giugno, in piazza Trento Trieste il ‘Tommy Summer Tour’ di Tommaso Paradiso che ritorna al Ferrara Summer Festival per la seconda volta. Il 2 luglio, in piazza Trento Trieste, attesi Coez e Fra Quintale con il ‘Lovebars Summer Tour’. Giovedì 4 luglio in piazza Ariostea, unica data italiana (4 luglio) della band rock Extreme più gli H.E.A.T. e Eclipse. Mercoledì 5 luglio, ingresso gratuito in piazza Ariostea, per la ‘Notte Rosa di Ferrara’, evento con i migliori format musicali: ‘Lacrima Party’, ‘Mai dire Goku’, ‘La vita a 30 anni’, ‘We Love 2000’ e ‘Tachicardia Party’. Tedua (piazza Ariostea) il 6 luglio e la sera successiva, in piazza Ariostea è atteso Calcutta. L’8 luglio in piazza Ariostea i ‘Pooh’. L’11 luglio (piazza Ariostea) una serata con i gruppi Fedeli alla Linea, Graznevada e Vasco Brondi. Venerdì 12 luglio (piazza Ariostea) ‘Fitness Day’ in occasione della Fluo Run. Ultima data estiva, sabato 13 luglio, con radio 101 in piazza Ariostea. I biglietti online o all’info Point in piazza municipale al civico 11.