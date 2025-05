Aspettando il ’Vegan festival’. Piatti e locali, settore in crescita: "Addio banca per il menù green"

Ha lasciato un posto in banca per nutrire la sua fantasia e l’amore per un mondo green, per una società dove gli animali non si toccano nemmeno con un fiore. "Io sono vegana ormai da sempre, una scelta etica. Mia mamma no, non è vegana. Ma è lei a trovarmi le ricette", racconta Alessia Martinelli, 43 anni, che quando questa filosofia di vita era ancora agli albori si è lanciata in quello che era un sogno e una non facile impresa. Ha aperto la prima e unica gastronomia solo vegana, vetrine e tavolini in via Ariosto 14. "Il nostro piatto forte, la pasta fresca. Farina, acqua, curcuma e olio. Questo è tutto. E vi assicuro che non ha nulla da invidiare alla pasta tradizionale".

Domani la sua città, Ferrara, sarà ancora di più il suo mondo. Una volta arrivati in piazza Trento e Trieste le prime bancarelle. "Tanto buon cibo vegan, prodotti di cosmetica cruelty free e vegani, vestiti e tanto altro! Tutto completamente derivato dalle piante", spiega Alessandra Scotti di Feshion Eventi, alla regia del Vegan festival che nasce in collaborazione con il Comune e Confesercenti, patrocinio dell’associazione Animal Defenders e di RadioVeg.it. Ieri la manifestazione è stata presentata in municipio, dall’assessore comunale al Commercio Francesco Carità. Al suo fianco Alessandra Scotti e Federico Bandiera di Animal Defenders. "Ferrara una città vegana? Purtroppo ancora no", dice Alessandra. Anche se per almeno due giorni lo sarà, domani e domenica quando in pieno centro il cibo vegano, sapori dell’altro mondo – certo più buono nei confronti degli animali e del clima – faranno capolino da quella scia di 34 stand. Tanti, un settore in crescita. C’è aria di boom, tra profumi, artigianato, posti di lavoro. Perché – anche se questa è la città della salamina – qualcosa sta cambiando. Anche all’ombra del castello lievita il settore, in quasi ogni bar menù alternativi, croissant vegani ed eco-friendly, frutta e verdura, cereali, semi e frutta secca. E c’è anche – per sfamare gli occhi della curiosità – seitan, tofu e tempeh, burger vegan. E’, lo sa bene Alessia Martinelli, la fantasia è l’ingrediente base.

Entra nei dettagli del week end dedicato al mondo vegano, l’assessore Francesco Carità, davanti a lui sul tavolo il depliant, anche questo è di colore verde. "Annunciamo con orgoglio l’arrivo della nona edizione del Vegan Festival, che animerà piazza Trento Trieste sabato e domenica con un’area vegan food, una zona espositiva, un ricco programma di conferenze e incontri a tema e un angolo riservato ai più piccoli, con laboratori creativi e naturali". Insomma, un bel passo avanti verso una dimesione vegana.

Ancora Alessandra: "Il Vegan Festival si conferma, anche per questa edizione, un evento aperto a tutti. Un’occasione per scoprire e avvicinarsi a un’alimentazione e a uno stile di vita etici, improntati al rispetto e al rifiuto di ogni forma di sfruttamento animale. Una manifestazione che ogni anno attira molti partecipanti anche da fuori Ferrara. Il palinsesto di conferenze e incontri con esperti del settore è ricchissimo per entrambe le giornate, grazie all’organizzazione curata da Grazia Cominato di RadioVeg.it, in collaborazione con Animal Defenders, e tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero e gratuito. Molto ampia è anche tutta l’area food ed espositiva con oltre una trentina di stand". Non mancheranno laboratori per bambini, su prenotazione. Primi passi in un mondo nuovo. Per l’associazione Animal Defenders era presente ieri in municipio Federico Bandiera. Anche lui dichiaratamente vegano. "Ci saranno anche le forme vegetali", annuncia. Che altro non sono che i formaggi. Spazio alla degustazione. E per chi vuole giocare d’anticipo c’è Alessia Martinelli, con la sua ’La Vegana’. "Faccio quello che amo", dice. Altro che ufficio. Basta guardare oltre la vetrina, il sorriso mentre impasta.