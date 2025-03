Aspettando l’8 marzo. Dodici mesi di diritti. I calendari ‘anti violenza’

Due calendari contro la violenza di genere e per i diritti delle donne. L’iniziativa, insieme alle altre in programma per la Giornata internazionale per i diritti della donna, è stata presentata ieri mattina in municipio. Il primo calendario è stampato su carta lucida e prodotto dal centro sociale La Scuola di Montalbano in collaborazione con Ancescao e il fotografo Giovanni Corazza, autore degli scatti che coronano i dodici mesi del 2025. Da ormai cinque anni l’associazione La Scuola sostiene con la produzione di calendari e la raccolta di donazioni il Centro Donna Giustizia, centro antiviolenza riconosciuto dalla Regione che alla fine dello scorso anno aiutava quattrocento donne reduci da situazioni di violenza e abuso, accompagnandole nel loro percorso di riabilitazione e reinserimento sociale al termine dell’incubo. L’edizione di quest’anno, dal titolo ‘Apri le tue Ali… e Vola’, ha voluto rielaborare l’iconografia della farfalla, simbolo di libertà, autonomia, rinascita e bellezza, attraverso le donne ritratte nelle fotografie di Corazza.

"I cinquecento calendari stampati sono stati distribuiti a enti pubblici, enti privati e cittadini – spiega Maurizio Passerini, presidente dell’associazione La Scuola di Montalbano –. Tolti i costi di produzione, il ricavato netto è di tremila euro, che consegniamo al Cdg". I fondi raccolti sosterranno le vittime e i loro percorsi di uscita dalla fase di emergenza.

Il secondo calendario è invece programmatico e raccoglie la descrizione di molte delle iniziative promosse nelle prossime settimane sul territorio provinciale dedicate all’8 marzo. Così Angela Travagli, assessore alle Pari Opportunità: "Con questo documento il Comune, per mezzo dell’ufficio Pari Opportunità, intende fare da cassa di risonanza per far conoscere eventi di sensibilizzazione, aperti al pubblico e gratuiti, che costituiranno momenti di confronto per riflettere sulla storia delle lotte femministe in Italia e su argomenti al centro del dibattito odierno, quali gli stereotipi di genere, i pregiudizi, l’accesso al lavoro, alle materie Stem e il gender gap". Il calendario delle iniziative (di cui 40 saranno a Ferrara e oltre 70 in provincia) è consultabile sul sito del Comune di Ferrara. Il prossimo evento in programma è ‘Puoi contare anche tu’, promosso da Unife e dal Cdg, che si terrà domani alle 14.30 a palazzo Bevilacqua Costabili e approfondirà l’importanza dell’educazione finanziaria per contrastare i fenomeni di violenza economica.

A descrivere il quadro, drammatico, entro cui i fenomeni di violenza di genere si radicano è stata Paola Castagnotto, presidente del Cdg, che ha spiegato come l’incidenza si stia mantenendo molto alta e la violenza si faccia sempre più diversificata, caratterizzata da una sempre maggiore complessità nelle sue manifestazioni e circostanze. "Oggi le condizioni non permettono l’autonomia della donna che cambia vita e i percorsi di riabilitazione sono sempre più lunghi – afferma –. La comunità deve carpire le richieste di aiuto, accogliere e sostenere le vittime. Opere di sensibilizzazione come quelle promosse dal centro sociale e dall’amministrazione sono essenziali".