Aspettando l’8 marzo. Le donne e il Rinascimento. Il progetto degli studenti

Alla scoperta delle donne del Rinascimento ferrarese. È l’obiettivo intorno a cui ruota il progetto dell’istituto agrario Fratelli Navarra, presentato ieri e realizzato dagli studenti sotto la guida della docente Mary Malaguti che ha avuto il patrocinio del Comune. L’evento è stato introdotto da Stefano Giatti, responsabile scientifico dell’istituto, e ha visto la partecipazione del vicepreside Roberto Orlandi, che ha portato i saluti del dirigente scolastico Massimiliano Urbinati, sottolineando il valore formativo di progetti come questo, che permettono agli studenti di coniugare la ricerca storica con strumenti digitali e metodologie didattiche innovative. Il progetto, supportato dalla Fondazione e rappresentata da Giovanni Poletti, ha coinvolto attivamente gli studenti delle classi III EM, III CM, IV AM, IV CM e IV EM, che hanno lavorato alla realizzazione di tre itinerari storico-culturali dedicati alle figure femminili della Ferrara rinascimentale, come ha spiegato Malaguti. "In questo caso – ha spiegato la professoressa – la scuola ha davvero incontrato il territorio: abbiamo fatto lezione nelle strade, nelle piazze e nei palazzi che hanno fatto da scenario a un momento storico significativo della nostra città. Abbiamo raccontato eventi e personaggi che spesso non si trovano nei manuali scolastici perché la storia raccontata è generalmente quella degli uomini e delle loro guerre. Noi abbiamo raccontato le donne e i loro amori".

Dopo la proiezione del trailer del documentario, l’assessore Chiara Scaramagli ha preso la parola per elogiare l’iniziativa, sottolineando non solo il valore culturale e storico del progetto, ma anche il suo impatto sociale e politico. Ha evidenziato come l’educazione, e in particolare il ruolo delle scuole, sia un pilastro fondamentale per lo sviluppo del territorio, e come la valorizzazione della figura femminile nella storia possa essere uno strumento per promuovere l’empowerment delle donne anche nel presente. L’assessore ha inoltre rimarcato che il progetto si inserisce in una visione più ampia di crescita sostenibile per Ferrara. Il progetto è sato realizzato in occasione della Giornata internazionale della donna. L’istituto ha presentato un’iniziativa dedicata alle figure femminili della Ferrara rinascimentale. L’obiettivo dichiarato è quello di valorizzare e dare rilievo alle donne protagoniste delle vicende politiche, religiose e culturali della città al tempo della casa d’Este.