Aspettando la Carovana rosa. Ecco le strade chiuse per la corsa

CENTO

Ieri il sindaco Edoardo Accorsi, l’assessore Filippo Taddia e l’ispettore Paolo Taddia della Polizia Locale hanno incontrato in sala Zarri molti titolari o gestori di attività commerciali per illustrare l’impatto sulla viabilità che avrà la tappa del Giro d’Italia di venerdì 17 maggio, tra strade chiuse e inevitabili disagi. Via Ferrarese chiusa al traffico veicolare dalle 5 del mattino, il tracciato della corsa chiuso dalle 13 compreso via Risorgimento e svelato l’arrivo, che sarà su via Ferrarese dove incrocia con via Sant’Orsano.

"Il Giro è una grande opportunità di visibilità e promozione per Cento ma ha anche un’organizzazione estremamente complessa – ha detto Accorsi – queste indicazioni sono pressoché definitive, fatto salvo piccole modifiche che possono scaturire circa 3 settimane prima, con l’ultimo sopralluogo degli organizzatori del Giro d’Italia". Tappa che partirà da Riccione per poi entrare a Cento da ponte vecchio, poi I maggio, via IV novembre e via Ferrarese. "Il traguardo sarà all’incrocio con via Sant’Orsano e proseguendo, sarà posizionato il palco premiazioni e tutti i pullman delle squadre. Si parla di 180 ciclisti, un centinaio di ammiraglie, pullman – ha annunciato – oltre a un migliaio di persone che si muovono per organizzare il Giro. La notizia positiva è che l’impatto la città l’avrà solo il venerdì della tappa. L’arrivo sarà attorno alle 16.30, anticipato alle 15 circa dall’arrivo di Giro-E con le ebike. Ci hanno assicurato che in 2 ore liberano tutto. Poi faremo la pulizia e in serata si potrà riaprire tutto".

A piazzale Bonzagni ci sarà il villaggio Giroland, al palazzetto il Quartier tappa e occupato anche piazzale 7 Fratelli Govoni. "A piedi o in bici ci si potrà muovere liberamente. Via Ferrarese sarà chiusa interamente al traffico veicolare dalle 5 del mattino per allestimenti e poi la corsa – prosegue - Dalle 7 chiudiamo il tratto che va dalla rotonda di via Ferrarese fino alla caserma della Guardia di finanza. Sempre dalle 7 è possibile usare via Risorgimento in senso unico direzione Ferrara fino all’incrocio di via armellini. Scendendo dal ponte vecchio si potrà scegliere di andare verso via Volta o via Lavinino ma solo fino alle 13 perché a quell’ora, vi sarà chiusura totale di tutto il percorso compresa via Risorgimento fino via Bixio che verrà usata dalle auto del seguito come deviazione ammiraglie per andare in via Ferrarese. Sempre dalle 7 sarà chiuso anche il tratto dall’Hotel Europa fino alla rotonda di via Ferrarese. Ovviamente ci saranno disagi e congestione di traffico". La mappa con anche altri cambi di viabilità collegata e i divieti di sosta fin dalle 17 del giorno prima, sarà pubblicata sul sito del Comune e sul percorso di gara, annunciano 3 varchi pedonali di attraversamento.

"Non abbiamo voluto imporre la chiusura delle attività, lasciando a ognuno la scelta e insieme, fare ragionamenti specifici su come muoversi qual giorno – ha detto Accorsi – Ad esempio, stiamo interloquendo con Interspar e Lidl per capire come far entrare i dipendenti nei cambi turni e garantirgli l’accesso su via Risorgimento. Grazie alla disponibilità di Fava e Baltur che faranno parcheggiare al loro interno le auto di servizio del Giro, ad esempio, potremo tenere liberi i parcheggi residenziali per cittadini, attività e turisti". Oltre a capire come muoversi, qualcuno ha chiesto se esistono ristori per il calo di introiti per alcune attività impossibilitate a ricevere clienti. "E’ l’altra faccia della medaglia, comprendiamo e ci dispiace – conclude – ma è un evento raro e che per la città sarà un bel volano".

Laura Guerra