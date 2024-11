Aspettando la magia del Natale. Si accendono 130 km di luminarie. Una festa tra mercatini e presepi

Dai 130 chilometri di luminarie, all’accensione dell’albero, fino alle mostre e al villaggio di Babbo Natale. Si tratta solo di alcune delle iniziative che contradistingueranno il calendario natalizio in città a partire dal 30 novembre, con l’accensione delle luminarie, fino ad arrivare alla vigilia di Natale, con proposte enogastronomiche ed eventi culturali. Il calendario è stato presentato ieri mattina in sala giunta, con l’assessore al Turismo, Matteo Fornasini e il presidente di Ferrara Tua, Luca Cimarelli. Patrocinio del Comune, della Provincia e della Camera di Commercio. L’organizzazione, a cura di Ferrara Tua, vede il contributo della Regione Emilia-Romagna, il supporto della Fondazione Teatro Comunale, di InFerrara e il sostegno di sponsor privati, tra cui il main sponsor, il Gruppo Hera. "La nostra città si colora di tantissime iniziative per rendere ancora più speciale questo momento dell’anno e offrire una Ferrara sempre più attrattiva".

Gli appuntamenti si svilupperanno in un periodo ampio che coprirà tutte le festività. "Gli eventi sono rivolti a cittadini e turisti". Si parte il 30 novembre alle 17, con l’accensione dei circa 130 chilometri di luminarie. Il 7 dicembre, dalle 17 alle 18.30, attraverserà il centro storico la Marching Band ‘Heart of Italy’ Pipe Band. L’8 dicembre l’accensione dell’albero di Natale, dalle 17 alle 18 in Piazza Trento e Trieste, accompagnata dalla musica del Ferrara Gospel Choir Academy in ‘The Joy of Christmas’. Il 14 dicembre si scoprirà ‘la magia del Natale Rinascimentale’, tra le 17 e le 18 la sfilata rinascimentale che coinvolgerà i figuranti del Palio di Ferrara. Il pomeriggio del 15 dicembre, tra le 16.30 e le 17.30, una sinfonia a cielo aperto con le bande in città. Lo stesso giorno alle 16.45 sarà possibile osservare la Sacra Rappresentazione del Presepe Vivente. Il 21 dicembre la novità del ‘grande villaggio di Babbo Natale’ dalle 14,30 alle 18,30 in Piazza Castello. Il 24 dicembre il tradizionale Presepe Subacqueo del Gruppo subacqueo ferrarese, nel Fossato del Castello Estense dalle 18.30. "La nostra città a Natale punta ad essere un riferimento per i turisti, in particolar modo le famiglie. Ad un calendario di eventi organizzati da enti locali, andiamo ad aggiungere una ampia serie di spettacoli che animerà tutti i week end. La forza della nostra proposta è quella di poter valorizzare quanto già presente, in un’ottica di festività". Già presenti i mercatini di Natale di Piazza Trento e Trieste e il Cna Christmas Village, fino al 6 gennaio.

Sempre fino al 6 gennaio sarà aperto il Ferrara Winter Park, al Parco Marco Coletta. Completa l’offerta artistica di qualità la ricca programmazione delle mostre: a Palazzo dei Diamanti, Spazio Antonioni, Castello Estense e Teatro Comunale ‘Claudio Abbado’. A margine della presentazione, il sindaco Alan Fabbri ha aggiunto: "Ferrara si consolida come una delle mete italiane in cui trascorrere le settimane di festa e la magia del Natale, coccolati dalle bellezze che la città offre, dal buon cibo presente e dai tanti eventi in programma. La volontà è quella di condividere i momenti di festa, portando le persone a vivere insieme la piazza".

Mario Tosatti