Aspettando la Mille Miglia: "E’ un bellissimo sogno". Con invito a cena dei piloti

Sulla strada della storia, la magia continua. 1000 Miglia rappresenta un modo per unire creatività, pragmatismo, eccellenza e unicità sotto la singolarità di un viaggio nel passato, guidato da un’estenuante passione dei suoi protagonisti. I numeri non sono tutto, è vero, ma servono per evidenziare ciò che conta. 400 auto storiche, 120 Ferrari targate ‘Tribute 1000 Miglia’ e i veicoli elettrici per la parte ecologica: un vero e proprio tripudio di motori al servizio di una città. La sua rilevanza a livello nazionale non ha impedito a Ferrara di rientrare nelle diverse tappe previste, complice anche l’ottimo rapporto professionale con l’agenzia di comunicazione Studio Borsetti, che peraltro ha festeggiato il 25° anniversario di regia organizzativa locale per questo evento. Le vetture storiche partiranno da Brescia il 17 giugno alle 12.30. Da lì l’arrivo in città da via Canapa e via Porta Catena, passando per viale Cavour e il centro storico di Ferrara, dove le auto sosteranno dalle 19, quando poi ci sarà una cena dedicata a tutti gli equipaggi e allo staff di 1000 Miglia.

"Chi ha passione spende tutte le sue energie per ciò che ama – ha affermato il sindaco Alan Fabbri –. Siamo contenti di ospitare questo evento, perché in questo modo la città cerca anche di promuoversi. L’anno scorso, infatti, abbiamo raggiunto un dato turistico molto alto proprio per questo. Certo, la viabilità sarà ridotta, contando anche l’inizio del Ferrara Summer Festival nella medesima sera, ma almeno offriamo qualcosa di molto bello ai cittadini".

Un motivo d’orgoglio che viene condiviso anche dal vicepresidente del Comitato Operativo di 1000 Miglia Giuseppe Cherubini: "Apprezziamo l’attività di Ferrara perché oltre Brescia e Roma siete la città che visitiamo di più. Sarà bello poter ammirare tutte quelle auto parcheggiate in piazza Trento Trieste. Ci tengo a dire che le nazioni presenti saranno poco meno di 30, con circa il 70% dell’equipaggio straniero. Vogliamo far apprezzare l’Italia, che rimane una distesa di bellezze uniche".

Si racchiude tutto nella bellezza, colonna portante anche all’interno di una realtà teatrale come il Teatro Comunale Claudio Abbado, come segnalato dal direttore Carlo Bergamasco: "Non sono un grande esperto per quanto riguarda le auto storiche, ma da regista classico capisco il culto degli oggetti storici. Ospitare qui la cena di 1000 Miglia è un onore, soprattutto perché questo luogo custodisce la bellezza dell’arte passata e si assicura che la nuova arte affondi le sue radici nel passato. Non esiste una novità bella se non si apprezza la bellezza di un tempo. Concludo ringraziando anche Massimiliano Urbinati (dirigente istituto superiore Vergani-Navarra) per il suo aiuto nell’organizzazione di questa cena".

Nel mezzo di questo omaggio alla storia, la modernità può inserirsi nel contesto, con l’obbligo di non sfigurare. Aci Ferrara ha scelto di rispondere all’appello con orgoglio, grazie all’intervento della responsabile Rosanella Maranini. "1000 Miglia è un grande sogno – dice – che si occupa della bellezza, sia quella dei veicoli sia quella del territorio. In Italia ci sono 54mila macchine, di cui 16mila storiche, e dietro tutto questo ci sono tanti sacrifici, che voglio sottolineare".

Non mancherà anche l’apporto di StarEmilia, ribadito fortemente da Marco Pinza: "Noi rappresentiamo un marchio importante per Ferrara e Bologna come Mercedes, che tutt’oggi continua a produrre modelli che rientrano nei parametri di 1000 Miglia, seppur in chiave più evoluta. La nostra è una collaborazione ormai consolidata da 10 anni, quindi saremo lieti di portare dei nostri veicoli in piazza, naturalmente rispettando la tradizione di questa manifestazione".