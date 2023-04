Aspettando la Pasqua nella concattedrale, domani in programma un’elevazione musicale

Alla concattedrale di Comacchio, domani alle 21, si terrà l’Elevazione musicale per il Tempo di Passione. L’evento, intitolato ‘Consummatus est!’, è organizzato in sinergia dalla parrocchia comacchiese e dal conservatorio ‘G. Frescobaldi’ di Ferrara. Il repertorio proposto esordirà con un antico inno della tradizione boema hussita, cui faranno seguito la monumentale elaborazione organistica bachiana, un breve preludio per viola da gamba sola di Tobias Hume e il vero centro spirituale del concerto: le Leçons de Ténêbres di François Couperin. Gli esecutori docenti e allievi del ‘Frescobaldi’: i soprani Miho Kamiya e Naoko Tanigaki, il contralto Jone Babelyte, Perikli Pite alla Viola da Gamba, Anna Cortin al cembalo e Wladimir Matesic all’organo.