Aspettando Monsterland. Halloween con Geolier

Monsterland Ferrara scalda i motori e annuncia le prime ‘chicche’ dell’appuntamento 2024. Prima tra tutte, il rapper napoletano Geolier. Continuano i preparativi per quella che si prospetta un’edizione da record con un pubblico proveniente da tutta Europa e cast artistico, allestimenti, scenografie ed effetti speciali assolutamente unici. Un’area di oltre cinquanta metri quadrati con ben dodici palchi che ospiteranno gli artisti che si susseguiranno nel corso dell’atteso evento. Il primo ad essere annunciato è appunto Geolier, ospite speciale per lo Stage Horror Ware House. Senza dubbio, uno dei fenomeni musicali più eclatanti che l’Italia abbia visto e vissuto negli ultimi anni, Geolier si è affermato come una delle voci più potenti del rap italiano contemporaneo. "Preparatevi a un’esperienza indimenticabile, con l’artista che sta ridefinendo le regole del gioco e portando il suo inconfondibile stile sul palco del più grande Halloween Festival d’Italia – così gli organizzatori –. Nelle prossime settimane verranno annunciati altri artisti che renderanno la notte di Halloween memorabile".

Pseudonimo di Emanuele Palumbo. Geolier è nato a Napoli il 23 marzo del 2000. Cresce nel quartiere di Miano, più specificamente nel rione Gescal, ascoltando i dischi dei Co’Sang, Club Dogo, Michael Jackson, Nas, 50 Cent e Rocco Hunt. Si avvicina alla musica grazie alle gare di freestyle, dove si esibisce con il solo nome di Emanuele. Il suo nome d’arte deriva dalla parola francese geôlier, ‘secondino’, che è anche il nome con cui vengono designati gli abitanti di Secondigliano. Ha esordito nel 2018 con il singolo ‘P Secondigliano’ insieme al collega rapper napoletano Nicola Siciliano. Nel 2019 firma per Bfm Music, con la quale ha pubblicato nell’ottobre dello stesso anno il suo album di debutto ‘Emanuele’. I suoi album successivi, ‘Il coraggio dei bambini’ (2023) e ‘Dio lo sa’ (2024), sono diventati dei successi a livello nazionale scalando le classifiche italiane. Geolier ha partecipato al Festival di Sanremo 2024, classificandosi secondo con il brano I p’ me, tu p’ te.