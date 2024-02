Aspettando ‘Murder Capital’

La 28ª edizione di Ferrara Sotto le Stelle si arricchisce con un nuovo ospite internazionale.

Sabato 8 giugno il Cortile del Castello Estense a Ferrara si prepara ad accogliere l’energia di una delle migliori band della nuova scena post-punk internazionale, The Murder Capital. I biglietti saranno disponibili su Dice. Il concerto si aggiunge a una line up sempre più definita e preziosa, di grande respiro internazionale, che vede tra i nomi già annunciati artisti del calibro di Blonde Redhead (lunedì 3 giugno nel Cortile del Castello Estense di Ferrara), Fantastic Negrito (lunedì 8 luglio alla Delizia di Benvignante di Argenta) e Einstürzende Neubauten (giovedì 3 ottobre al Teatro Comunale di Ferrara, anteprima di Internazionale a Ferrara). Dopo aver annunciato la loro partecipazione come gruppo spalla al tour europeo dei Pearl Jam, i The Murder Capital sono pronti a infiammare il palco di Ferrara con quella travolgente carica adrenalinica unita a una profonda introspezione che caratterizza tanto i loro live quanto i loro dischi. Tra le storiche mura del Cortile del Castello la band irlandese presenterà dal vivo Gigi’s Recovery, il suo ultimo album che ha riscosso l’entusiasmo di pubblico e critica. Il concerto, organizzato con il sostegno del Comune, della Regione e della Provincia di Ferrara, sarà un’esperienza unica in uno dei luoghi storici più affascinanti d’Italia. Ferrara Sotto le Stelle, festival in continua evoluzione, capace di aprirsi e accogliere i mondi sonori e le esperienze artistiche più varie.