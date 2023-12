Aspettando Natale. Si illumina l’albero, migliaia di famiglie con gli occhi alla magia

Come da tradizione si è acceso ieri, alle 17, l’albero di piazza della Cattedrale, decretando il via ai festeggiamenti che anticipano il Natale. Con i suoi 8 chilometri di luci dorate, l’abete di 22 metri ha illuminato il centro, facendo gioire i tantissimi presenti, tra cui molti bambini e famiglie. Il pomeriggio è proseguito con i canti a tema con le voci del Jubilation Gospel Choir, un coro che può vantare collaborazioni con Gianna Nannini e Giorgio Panariello. La piazza era gremita di persone.

"Abbiamo deciso di investire tanto sul Natale, per questo abbiamo addobbato la nostra città con 130 chilometri di luminarie e abbiamo acceso questo splendido albero di 22 metri con 8 chilometri di luci – dice l’assessore Matteo Fornasini, portando i saluti del sindaco Alan Fabbri –. L’abbiamo fatto per rendere ancora più bella, più affascinante e attrattiva Ferrara, per i cittadini, per gli esercenti commerciali e per i turisti". Nemmeno la pioggia ha fermato l’euforia del Natale. L’albero della Cattedrale non è stato però l’unico ad accendersi per l’8 dicembre. Con lui, in simultanea, si sono animati di luci e colori anche quelli di piazza Travaglio (all’inizio di via San Romano) e piazza dell’Acquedotto. Altri alberi sono stati accesi nelle frazioni, come a San Bartolomeo in Bosco, dove era presente anche il mercatino con prodotti tipici e musica, a Marrara e a Gaibanella, grazie all’impegno dell’associazione Vola. A Viconovo, sul sagrato della chiesa, fino al 25 dicembre c’è l’Albero dei desideri, mentre domani è in programma “Una luce per Betlemme”, alle 12 all’ex Acquedotto di Porotto. La star americana Amii Stewart si è esibita al Parco Coletta. "Il concerto di Amii Stewart ribadisce ancora una volta le tante potenzialità del Gad, quartiere che in quattro anni ha completamente cambiato volto", è il plauso del vicesindaco Nicola Lodi. Tanti altri sono gli eventi. Ieri Palazzo dei Diamanti, che fino al 25 febbraio ospita la mostra dedicata al pittore Achille Funi, era aperto fino alle 23. Fino a domani al Teatro Comunale c’è Simone Cristicchi con il suo ultimo spettacolo “Franciscus, il folle che parlava agli uccelli”. Domani a Porta Paola il raduno di Alfa Romeo. Al Comunale, alle 10.30, l’appuntamento con Ferrara Piano Duo Festival.

Al Castello Estense, oggi e domani, dalle 10 alle 19 c’è il Castello dei balocchi a cura dell’Associazione Giulia, l’Ail Ferrara è presente con con l’iniziativa “Ogni malato di leucemia ha la sua buona stella” con presidio in Corso Martiri della Libertà, mentre nel fine settimana e il 16 e 17 dicembre l’Ado è presente con le stelle di Natale in centro. L’associazione Giulia è attiva con i banchetti solidali. Negli stessi giorni, in Piazza Castello e Piazza Savonarola, c’è il mercatino. A Quacchio, nella parrocchia S.Giovanni Evangelista, il Mercatino di Natale di Fism, dalle 9.30 alle 12 e dalle 16 alle 18 (il 17 dalle 17 alle 19). Oggi, alla Fattoria Casa Matilde, laboratorio per realizzare le ghirlande. Nella parrocchia di Malborghetto di Boara, dalle 15 alle 16.30, laboratorio di presepe.