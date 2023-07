Aspiranti attori, in cento da tutto il mondo

Ritorna l’evento attesissimo Tenda Summer School. A Villa La Mensa di Copparo saranno ospitati 100 ragazzi da tutto il mondo e artisti prestigiosi . Si tratta di un “corso di eccellenza italiana nel campo della formazione, della recitazione e degli eventi rivolti ai ragazzi” che avrà come scenario il territorio di Copparo.

Ieri alle ore 12, presso la sala Consiliare del Comune, si è tenuta la presentazione dell’evento TSS, alla sua nona edizione. Hanno presieduto all’incontro il Sindaco Pagnoni, l’assessore alla cultura Paola Peruffo, il direttore artistico del progetto Massimo Malucelli, il rappresentante BPER Mirko Baschieri ed in fine l’attore e fondatore del progetto Stefano Muroni.

Hanno illustrato che il campus inizierà il giorno 30 luglio e durerà fino al 6 agosto. In questa settimana i ragazzi che parteciperanno, seguiranno un laboratorio di 40 ore di alta formazione ed interpretazione, nelle quali si immergeranno nel mondo dell’arte e della commedia oltre che della comicità contemporanea. A tenere il laboratorio saranno eminentemente 4 docenti provenienti da esperienze internazionali nell’ambito artistico-culturale. I giovani partecipanti, invece, saranno 100, provenienti da ben 4 continenti e 8 paesi diversi. Tutti tra i 14 e 24 anni. Le nazioni di maggior provenienza sono: Italia, Grecia, Spagna, Repubblica Ceca, Polonia, Inghilterra, Bulgaria e Stati Uniti. Come il nome del progetto suggerisce, i discenti dimoreranno in tende all’aperto, immersi nella natura e nell’idilliaca atmosfera di Villa La Mensa, che fungerà da cornice ma soprattuto rappresenterà Copparo nel mondo, nel vero senso della parola. Questa esperienza all’aperto permetterà ai giovani “di percepire ed interagire con l’ambiente, una cosa fortemente educativa, sopratutto in questo momento dove questa tematica è così sentita” ha asserito l’assessore alla cultura, che ha aggiunto “la realizzazione di questo progetto è il punto di massimo appagamento per una figura con il mio compito”, cultura allo stato puro.

Il progetto è megalitico dal punto di vista degli sponsor e non solo, vi collaboreranno da tutto il mondo, conservatori, accademie, teatri d’arte ed università. Il tutto “creerà tra l’altro, oltre che arte e bellezza, anche 40 posti di lavoro, una cosa non da poco” ha spiegato Muroni, ringraziando l’amministrazione e gli sponsor che hanno reso possibile ciò. Il sindaco dal canto suo ci ha tenuto a sottolineare che "tutto ciò permetterà di valorizzare territorio e bambini, anche in zone come questa ora abbiamo la possibilità di realizzare i sogni dei nostri ragazzi. Diamo libero sfogo alla loro creatività in una location particolare e storica".

Jasmine Belabess