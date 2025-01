Aspiranti avvocati, al via il praticantato in prefettura e procura

I neolaureati in giurisprudenza potranno fare praticantato in prefettura e in procura. Ieri mattina è stata sottoscritta la convenzione tra Ordine degli avvocati, prefettura e procura. Per la firma del patto a palazzo Giulio d’Este erano presenti il prefetto Massimo Marchesiello, Eugenio Gallerani, presidente dell’Ordine degli avvocati, e il procuratore capo Andrea Garau. I neolaureati che chiederanno di aderire effettueranno un periodo di tirocinio di dodici mesi, che sommati ad altri sei mesi di pratica in uno studio legale garantiranno i requisiti per accedere all’esame di Stato per la professione. "Si tratta di un’importante sinergia – ha Marchesiello – che darà anche un concreto supporto ai nostri uffici, permettendo ai neolaureati di conoscere l’ambito prefettizio, dove c’è bisogno di un’assistenza legale in campo amministrativo e su tutte le pratiche legali legate all’immigrazione e ai ricorsi".

A seguire Gallerani ha spiegato alcuni dettagli della convenzione. "È una proposta che abbiamo colto con favore – così il presidente dell’Ordine –. Si tratta di una convenzione che per la prima volta viene formalizzata a Ferrara. I neolaureati potranno fare richiesta all’Ordine, successivamente il tirocinio sarà svolto per dodici mesi o in prefettura o in procura. Sicuramente per tutti loro diventerà un valore aggiunto nel percorso di crescita che li porterà all’esame e poi alla professione. Questa convenzione è sicuramente positiva. Il nostro compito sarà quello di coordinare la raccolta delle richieste. Una grande opportunità – conclude – per tutti quei giovani che scelgono di intraprendere la strada della professione". Il procuratore capo ha sottolineato come "abbiamo da sempre accolto tirocinanti anche con progetti legati a scuola e lavoro. Questa convenzione permetterà ai giovani neolaureati di avere un rapporto diretto con gli uffici della procura, all’interno dei quali affiancheranno i pubblici ministeri. Una convenzione che accogliamo con favore e auspichiamo possa avere una buona adesione".

Mario Tosatti