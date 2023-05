Assaggi di salame per decretare il miglior insaccato

Si preannuncia una domenica davvero ricca di opportunità per il territorio di Bondeno. Nel corso della giornata, si terranno infatti ben quattro appuntamenti: la Motobenedizione a Scortichino, il Cicloraduno di Avis-Aido, gli Aquiloni al Parco Urbano a Bondeno e il Trofeo del Salame nuovamente a Scortichino. "Appuntamenti resi possibili grazie al grande valore del nostro volontariato – evidenziano il sindaco, Simone Saletti e l’assessore alla Promozione del territorio, Michele Sartini –. Per la Motobenedizione dobbiamo ringraziare il Museo Glorie Italiane di Scortichino, mentre per gli aquiloni dell’associazione Arma Aeronautica si tratta della giornata di recupero causa maltempo della scorsa domenica. Il ciclo raduno è organizzato da Avis Aido Bondeno, per una bella mattinata di salute. Infine, un grazie alla Nuova Aurora per il Trofeo del Salame. Si tratta di eventi adatti a tutte le età.