Assale i carabinieri dopo la lite Tre all’ospedale, scatta l’arresto

Litiga con un vicino e, all’arrivo dei carabinieri, ne manda tre all’ospedale. La notte movimentata di un copparese di 45 anni si conclude con le manette ai polsi. Il tutto è iniziato intorno alle 2 di ieri. Una pattuglia viene mandata in via Ortigara, dove era stata segnalata una lite. Al loro arrivo, i militari trovano il 45enne che inizia a inveire anche contro di loro. La situazione degenera quando i carabinieri gli trovano in casa delle piante di marijuana. Appreso che sarebbero state sequestrate, l’uomo perde la calma e si scaglia contro i militari ferendone tre (medicati e dimessi con prognosi di sette giorni). Non senza fatica, gli uomini dell’Arma lo hanno bloccato e arrestato. L’uomo è comparso ieri in tribunale. L’arresto è stato convalidato e l’udienza è stata aggiornata a settembre. I militari si sono costituiti parte civile.