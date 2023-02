Assale i carabinieri, ha con sé una pistola

Sono le 19.30 di martedì quando in via Modena, vicino alla caserma dei carabinieri di Porotto, una pattuglia intima l’alt a un’auto bianca. Il conducente, già dal primo momento, è apparso agitato, reagendo in modo nervoso ai militari. Ha iniziato a minacciarli e a spingerli per eludere gli accertamenti. Non senza fatica, i carabinieri lo hanno perquisito, trovandolo in possesso di un Revolver con matricola abrasa. La macchina è invece risultata rubata il giorno precedente in un’altra regione. Il soggetto è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del comando provinciale in attesa del giudizio per direttissima. Ieri mattina in tribunale si è tenuta l’udienza. Il giudice ha convalidato l’arresto e, vista la pericolosità dell’imputato, ne ha disposto il trasferimento in carcere, in attesa del prosieguo del processo, rinviato ai prossimi giorni.