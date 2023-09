Assalito con un tirapugni Voleva rubargli la bici

Minaccia un ciclista e lo aggredisce con un tirapugni allo scopo di rubargli la bicicletta. Un tentativo di rapina, avvenuto in pieno centro, che non è andato a buon fine solo grazie alla resistenza della vittima e al pronto intervento di una volante della polizia di Stato. Gli agenti, dopo aver calmato gli animi, hanno arrestato il responsabile. Il tutto è accaduto nella tarda serata di lunedì in una piazza del centro. Passando nella zona, la pattuglia ha notato due persone che discutevano in maniera piuttosto animata. Ripristinata la calma, i poliziotti hanno identificato i due soggetti come stranieri, entrambi in regola sul nostro territorio.

Secondo quanto ricostruito, uno dei due avrebbe avvicinato l’altro che era seduto accanto alla proprio bici. L’uomo ha iniziato a minacciare e insultare pesantemente il ciclista, brandendo un tirapugni. Lo scopo era quello di appropriarsi della bicicletta della vittima. Gli animi si sono rapidamente scaldati e, al culmine della concitazione, l’aggressore ha colpito il malcapitato al braccio destro. La lite si è quindi fatta ancora più animata, con la vittima che non ha desistito opponendo strenua resistenza e l’assalitore che ha tentato in ogni modo di strappargli la bicicletta. L’alterco è stato interrotto soltanto dall’arrivo della polizia, che li ha divisi impedendo, al contempo, che l’aggressore scappasse con la bici. Ascoltate le versione di entrambi, il primo è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina. Fortunatamente, il malcapitato non ha riportato ferite né ha avuto bisogno di assistenza medica.

re. fe.