Tre assalti al bancomat in mezz’ora a Bondeno

Ferrara, 24 dicembre 2024 – Tre assalti al bancomat nel giro di mezz'ora e tutti andati a monte. I raid si sono verificati nelle prime ore di oggi, tutti nel territorio di Bondeno.

Il primo tentativo è delle 4.20 mentre l'ultimo, che ha spinto i banditi a desistere, è delle 4.50.

Nel mirino sono finiti il Postamat di via Passardi a Scortichino, il bancomat del Monte dei Paschi di Siena di via Garibaldi a Bondeno e, sempre nel Comune matildeo, il Postamat di via Battisti.

In via Garibaldi la carica esplosiva è scoppiata, ma non è stata sufficiente per avere la meglio sulla cassa, causando solo danni. In nessuno dei tre colpi è stato rubato denaro. Sul posto i vigili del fuoco per le verifiche del caso, indagano i carabinieri.