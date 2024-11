Assalto al postamat, bottino da 50mila euro

SANT’AGOSTINO

Un colpo sordo in piena notte, un’esplosione che ha impaurito e svegliato anche chi si trovava a 300 metri di distanza, facendo saltare il postamat di Sant’Agostino con un’azione tanto veloce quanto efficace considerando che il bottino dovrebbe aggirarsi attorno ai 50mila euro. A testimoniare la violenza del colpo messo a segno, i resti di quello che rimane del postamat, completamente sventrato e con parti lanciate ovunque. Superando perfino la strada statale tanto da arrivare dall’altra parte. Da una prima ricostruzione dei fatti, il colpo è stato messo a segno poco prima delle 4 del mattino, velocissimo e purtroppo andato a segno. Ad agire sarebbero state tre persone, coperte di passamontagna e, si dice, ‘che parlassero tra loro in una lingua non comprensibile’. Sarebbero parsi molto ben organizzati nel loro operato e determinati nel far saltare l’armadio e riuscire ad asportare le banconote all’interno. L’esplosione, infatti, avrebbe causato anche delle fiamme ma che i tre fossero pronti a spegnere velocemente per poi chiudere il colpo. Con estrema velocità avrebbero infatti fatto esplodere il postamat, preso il bottino e saliti su un’ auto che sgommando è partita di corsa in direzione della farmacia dove poi si diramano più strade in direzioni diverse. Qualcuno dice si sentisse ‘odore di polvere da sparo’ ma parrebbe che ad essere stata utilizzata possa essere la polvere pirica. Sul colpo stanno indagando i carabinieri della Compagnia di Cento e forse, a poter dare qualche risposta potrebbero essere le immagini delle varie telecamere di Sant’Agostino. E al momento si stanno facendo verifiche per definire quanto denaro i ladri sono riusciti a portare via. Anche l’ufficio postale è rimasto chiuso, parrebbe a causa di alcuni danni dati interni e riaprirà in data da definirsi. Un assalto che nel cuore della notte ha spaventato in tanti a Sant’Agostino. "Abito a 300 metri, ho il sonno leggero e il botto mi ha svegliato - è la voce di un cittadino – un botto secco". "Sembrava una bomba – ha detto un altro – ho avuto davvero paura". "Mi sono svegliato di soprassalto – dice un terzo – sul momento ho pensato al terremoto e ho capito che invece era successo qualcosa di particolare quando ho visto che il lampadario era fermo e nel frattempo ho sentito il rumore forte di un’auto che scappava". E la paura di chi abita sopra. "Un gran botto – dicono – ci siamo svegliati tutti di soprassalto. Abbiamo avuto paura. C’è chi ha pensato anche a un incidente. Poi ci siamo resi conto di quello che era successo. I pezzi del postamat erano ovunque, i ladri sono stati velocissimi e sono scappati". Ora è caccia ai ladri.

Laura Guerra