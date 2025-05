Assalto alle spiagge. Movida, vince l’incertezza. Turisti in coda ai Diamanti

E’ il mare, ancora una volta, la meta di questo Primo Maggio dalle temperature estive. Turisti sui lettini, ombrelloni aperti nei sette lidi. Operatori soddisfatti – Super e cantieri permettendo – nei 142 sbabilimenti delle spiagge di Comacchio (17 a Volano, 18 a Nazioni, 14 a Pomposa con i 3 campeggi, dieci a Scacchi, 21 a Porto Garibaldi, 28 a Estensi e 34 a Spina). Dopo la prova un po’ in sordina per il tempo incerto di Pasqua e 25 aprile, la stagione decolla, prende il volo. Con l’incertezza per la sentenza del consiglio di Stato che dovrà decidere, si spera una volta per tutte, se dare il via libera alla musica ad oltranza sulle spiagge. La proroga scadeva martedì, tra i balneari e la discoteca Barracuda ore d’attesa per sapere chi la spunterà in questa battaglia infinita.

Esulta Giuseppe Carli, presidente dell’associazione balneari di Porto Garibaldi. "Numeri molto alti, stiamo andando bene", dice. Segno più anche tra gli ombrelloni di Anis Ben Aissa, titolare da dieci anni del Marrakesh a Spina. Sorride Mery Carli, stabilimento Virna, a lido di Spina, che ha aperto già il 15 marzo, lettini e tintarella per i turisti da ormai una settimana. Nicola Bocchimpani (presidente AsBalneari), titolare del Bagno Pomposa, sta lavorando a pieno ritmo anche se c’è ancora la duna davanti allo stabilimento. "C’è voglia di mare, con questo clima contiamo di tagliare numeri record per il Primo Maggio e il ponte". Bilancio che fa ben sperare già in queste ore per Nicola Ghedini, presidente di Cna Balneari, che taglia il traguardo dei 25 anni al timone dello stabilimento Kursal a lido di Spina. "Meteo perfetto, finalmente oserei dire. Ci aspettiamo un fine settimana record dopo i dati non proprio positivi dei week end precedenti. Tante prenotazioni, pronti ad accogliere un fiume di persone". Guarda l’onda di turisti – giovani e famiglie in tenuta da spiaggia – Sara Bonazza, titolare del Delfinus (Scacchi). "Un panorama estivo, stiamo andando verso il tutto esaurito".

Subito dopo il mare tra le mete più gettonate si piazzano la campagna e la città, turisti in coda alla mostra a Palazzo Diamanti dedicata ai capolavori di Mucha e Boldini. E’ la vacanza green la tendenza da inseguire, tra giri in bici, escusioni in barca nel Delta. Tra gli itinerari da non perdere quello che si dipana dall’agriturismo Prato Pizzo Rifugio di Valle, ad Anita (sotto le bandiere della Cia). Immerso in uno scenario da sogno. Il ponte del primo maggio chiude la lunga striscia iniziata con Pasqua, un terzo del budget investito nel cibo tra pranzi, cene e ricordi – la salamina, souvenir da mostrare agli amici – acquistati magari negli agriturismi. "La situazione è molto variegata – precisa Riccardo Casotti, vicedirettore Coldiretti –. Parliamo di imprese distribuite tra Ferrara, Bondeno, Ostellato, Terre del Reno, Formignana, Ro. C’è chi ha registrato il tutto esaurito sia il primo maggio che l’intero week end (per pranzi e per pernottamenti), chi ha tante prenotazioni per pic nic, grigliate e trekking. In alcuni agriturismi primo maggio tiepido dopo un’ottima Pasqua e Pasquetta".