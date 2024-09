Assalto armato in banca, rapina da 300mila euro: i quattro banditi finiscono a processo

Ferrara, 11 settembre 2024 – Due anni dopo l’efferato assalto alla filiale della Banca Centro Emilia di via Porta Romana, per i quattro rapinatori finiti dietro le sbarre inizia la strada per ricevere il conto della giustizia. Domani, infatti, le posizioni dei quattro professionisti del crimine saranno discusse davanti al giudice Danilo Russo, nell’ambito di procedimenti che si svilupperanno con rito abbreviato. L’ultimo tassello era stato trovato ad aprile scorso, quando a Melzo, in provincia di Milano fu arrestato il quarto rapinatore della banda che aveva agito in città il 12 settembre del 2022. Era ricercato ed è stato rintracciato mentre tentava di commettere un’altra rapina. Ironia della sorte, o forse semplicemente l’inevitabile destino dei professionisti del settore, i quali mettono certamente in conto che prima o poi la loro ’carriera’ è destinata a finire.

Era l’ultimo membro del commando che nel settembre del 2022 aveva assaltato e ‘alleggerito’ di soldi e gioielli per oltre trecentomila euro la filiale ferrarese, catturato ad aprile, durante un ’colpo’ finito male. Insieme a cinque complici, tutti arrivati da Palermo, aveva pianificato un assalto con la tecnica del buco alla Banca del Credito Cooperativo del comune lombardo. Nonostante si trattasse di una gang di professionisti, qualcosa è andato storto, facendoli finire tutti nella rete della squadra mobile. A mandare a monte il piano è stato l’arrivo di una donna delle pulizie, che si è trovata di fronte i banditi con il volto coperto. A quel punto la banda non ha potuto fare altro che scappare, ma solo per finire nelle mani della polizia che li aspettava nei dintorni. Al momento dell’arresto in flagranza, è emerso che uno dei malviventi – un 42enne palermitano – era destinatario di un ordine di cattura proveniente da Ferrara in quanto ritenuto il quarto uomo (e unico ancora latitante) del commando che assaltò la Banca Centro Emilia in zona San Giorgio.

L’assalto. Il colpo alla banca fu messo a segno il 12 settembre 2022. Quella mattina, un commando di quattro persone, tutti rapinatori in trasferta provenienti da Palermo, fece irruzione nella filiale di via Porta Romana dopo aver abbattuto le inferriate della finestra del bagno, tagliate la notte precedente. In un lampo, tre uomini armati e col volto travisato piombarono all’interno e aggredirono la direttrice, immobilizzandola. La stessa sorte toccò, poco dopo, a due impiegati e tre clienti (tra cui una donna incinta), tutti legati mani e piedi con fascette da elettricista e chiusi in uno stanzino per tutta la durata della rapina. Agguantato il bottino, i banditi fuggirono. A scoprire l’accaduto fu un cliente che, intorno alle 10, entrò in banca trovandola stranamente aperta e vuota. Le indagini dei carabinieri sono arrivate a una svolta nell’ottobre scorso. A tradire i malviventi fu un telefonino: un semplice smartphone, inquadrato dalle telecamere di sorveglianza mentre era in mano a quello che all’apparenza era un normale cliente. I primi a finire nella rete della giustizia tre uomini di 49, 51 e 54 anni (tutti siciliani già in cella a Bologna, Palermo e Trapani per altre vicende).