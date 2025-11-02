Difende una ragazza, preso a pugni in pieno centro a Ferrara. L’amico: “Assaliti dal branco”

Ferrara, 2 novembre 2025 – Interviene per difendere una ragazza da un’aggressione e rimedia un pugno in pieno volto. Per un 24enne ferrarese la notte di Halloween si conclude al pronto soccorso con un profondo taglio al labbro superiore, frutto dell’esplosione di violenza (l’ennesima, secondo esercenti e residenti della zona) scoppiata davanti a un locale di via delle Scienze, non lontano dall’incrocio con via Mazzini.

Il racconto dell’aggressione in via delle Scienze

“Non ci aspettavamo una reazione del genere – racconta un amico del giovane pestato, anche lui assalito dal ‘branco’ ma fortunatamente rimasto illeso –, noi stavamo soltanto passando di lì. Quel ragazzo ci ha affrontato con cattiveria. E non era solo. Purtroppo, episodi simili in quella zona succedono ormai ogni weekend. C’è da avere paura a passarci”.

A seguito dell’accaduto è stata formalizzata una denuncia ai carabinieri di corso Giovecca, che ora stanno svolgendo tutti gli accertamenti necessari a delineare i contorni dell’aggressione e risalire all’identità dei responsabili.

Una notte di violenza in centro: la ricostruzione

La ricostruzione dei dettagli di quegli istanti di follia arriva dalle parole dell’amico della vittima, che ha assistito a tutta la scena. Venerdì sera, poco dopo mezzanotte. Un gruppo di giovani (una dozzina in tutto) è appena uscito da un ristorante del centro dopo un cena tra amici e si sta dirigendo verso piazza Trento Trieste per proseguire la serata. Il centro è pieno di ragazzi – molti in maschera – per festeggiare in compagnia la notte di Halloween.

La comitiva passa per via delle Scienze e nota un episodio che li spinge a fermarsi. “Un ragazzo più giovane di noi – racconta l’amico della vittima – stava spintonando la sua fidanzata”. Il gruppo decide di non rimanere a guardare e interviene. “Basta, non farle del male” lo apostrofa il 24enne che di lì a poco piomberà nel vortice della violenza. Una frase che alle orecchie dell’aggressore deve essere suonata come una ‘interferenza indebita’ nei propri affari. Si pianta davanti al gruppo e, con piglio aggressivo, chiede spiegazioni. L’altro cerca di stemperare: “Tranquillo, è tutto a posto”. Ma le parole non bastano a riportare la calma. Parte un pugno che raggiunge il 24enne al viso. Il colpo è violentissimo e il malcapitato rovina a terra. Il volto è una maschera di sangue. L’amico cerca di intervenire, ma si ritrova addosso altri tre soggetti che lo fanno cadere. Nel frattempo, altri membri del gruppo danno l’allarme.

L’arrivo delle forze dell’ordine e di soccorsi

Sul posto arrivano i carabinieri e i sanitari del 118, mentre gli aggressori si sparpagliano. Il ferito viene medicato e portato in ambulanza al pronto soccorso di Cona, dal quale uscira soltano la mattina dopo con una decina di giorni di prognosi. “Sono stati momenti tesissimi – racconta l’amico –. Io ho provato a difenderlo, ma mi sono trovato tre persone addosso. Mi urlavano che non dovevo mettermi in mezzo”.

Calato il sipario sulla serata di violenza, ora resta ai carabinieri il compito di identificare il responsabile dell’aggressione.

Liti, urla, botte: una costante dei weekend

Un episodio che comunque non sembra essere isolato. Basta parlare con residenti e ristoratori della zona per rendersene conto. A quanto pare, liti, urla e scazzottate sono una costante delle serate di weekend. “ La settimana scorsa – conferma un esercente – si sono picchiati con delle catene da bicicletta. Per non palrare poi dello spaccio e della confusione fino al mattino. Questa zona sta diventando squallida. Serve un intervento per garantire maggiore sicurezza a chi ci vive a chi ci lavora”.