Assassin’s Creed: c’è anche la reggia estense di Belriguardo

La delizia estense di Belriguardo di Voghiera inserita tra le location di Assassin’s Creed, un video gioco da milioni di copie. La villa rinascimentale prima di questa attenzione dei media era visitata nel Rinascimento da papi e imperatori, il suo fantastico giardino è stato il punto di riferimento di quello realizzato per il Quirinale.

A Belriguardo morì Lucrezia Borgia e si svolse una delle più efferate tragedie dell’epoca, che poi diede inizio alla congiura all’interno degli Estensi, come narrato da Maria Bellonci, la fondatrice del Premio Strega. Assassin’s Creed è un marchio ideato dall’autore Patrice Désilets, basato sugli omonimi videogiochi d’avventura dinamica sviluppati e pubblicati da diversi studi Ubisoft a partire dal 2007; questi titoli vengono da molti considerati i successori spirituali di Prince of Persia: I due troni. Il tema principale della serie è l’eterno conflitto tra l’ordine degli Assassini e quello dei Templari, che si sviluppa in vari periodi storici realmente esistiti e ricreati fedelmente tramite un’apparecchiatura sovradimensionale; parte importante della trama è anche la scoperta dell’antica civiltà degli Isu.

Oltre ai videogiochi, Assassin’s Creed include diversi romanzi, fumetti, cortometraggi e lungometraggi. La serie ha riscosso un grande successo fin da subito, con la vendita di oltre 8 milioni di copie con il primo episodio e 9 con il secondo. Ubisoft ha inoltre dichiarato di aver venduto più di un milione di copie di Assassin’s Creed: Brotherhood solo nella prima settimana, record di miglior incasso in poco tempo. Attualmente, la serie ha venduto oltre 140 milioni di copie in tutto il mondo e detiene il record per essere diventata una delle serie di videogiochi più vendute della storia. Proprio in Assassin’s Creed: Brotherhood, tra le varie location in cui si svolge il gioco, troviamo Belriguardo. Come si evidenzia dal titolo, la trama è incentrata sulla confraternita degli Assassini che nonostante siano considerati dei sicari combattono per la libertà e il libero arbitrio.

Per millenni combattono contro coloro che vogliono assoggettare gli individui creando un unico regime dittatoriale: l’Ordine dei Templari. In tutti i giochi della saga viene visto che nel corso della storia le due fazioni, pur rimanendo nell’ombra, hanno continuato a combattere causando gli eventi più famosi della storia dell’umanità. Nei titoli della saga compaiono anche personaggi storici che in qualche modo sono entrati a contatto con entrambe le fazioni, addirittura entrandone a far parte.

Il protagonista di ogni capitolo è sempre diverso, ad eccezione di Assassin’s Creed II, Assassin’s Creed: Brotherhood e Assassin’s Creed: Revelations in cui è sempre lo stesso, Ezio Auditore da Firenze. La particolarità è che tutti i protagonisti hanno un passato tragico che li spinge a sfidare le leggi e la società.