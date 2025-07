Assegnata Casa dell’Ortolano: "Nuovo impulso a quest’area"

La Casa dell’Ortolano è stata assegnata con il massimo del punteggio a GE srl degli imprenditori Michele Mazzanti ed Enrico Colombani, a seguito dell’asta pubblica per la concessione dei nuovi spazi. Le buste con le cinque offerte giunte in Comune, depositate in forma segreta, sono state aperte e vagliate dalla commissione esaminatrice, presieduta dalla dirigente al Patrimonio Natascia Frasson e formata dal dirigente Giorgio Bonaldo e dal direttore generale Sandro Mazzatorta.

Attivi nel settore della ristorazione e dell’organizzazione di eventi sin dalla fine degli anni ‘90, il gruppo aggiudicatario è composto dalle società Cristoforo srl, Ma Dai srl e GE srl. Ha iniziato il suo percorso nel 1997, con l’apertura de Il Messisbugo, locale di via Mayr, gestendo in passato altre attività (Malua, La Meridiana al lido di Spina) e la gestione di eventi in locali come nel B&B Horti della Fasanara. Negli ultimi anni ha aperto Piccolo Me e Me - Pizzeria e Cocktail Room, insignita dei "3 Spicchi" del Gambero Rosso. "Tutte le realtà partecipanti hanno fornito proposte innovative e interessanti per gestire Casa dell’Ortolano. A quella più completa, vincitrice dell’asta, spetta un compito importante: dare con la gestione della struttura un nuovo impulso a quest’area, che consideriamo strategica dal punto di vista turistico e come presidio di sicurezza cittadina", ha detto il sindaco Alan Fabbri. "Con questa nuova attività ci saranno nuovi posti di lavoro e un nuovo luogo, davvero spettacolare, che si affaccia sulle mura, dove poter vivere appieno Ferrara, le sue bellezze e i suoi prodotti tipici", conclude il primo cittadino. Il complesso immobiliare di proprietà del Comune, di recente riqualificazione grazie a un investimento di 3 milioni, è infatti al centro di un progetto più ampio di valorizzazione dell’area delle antiche mura di Ferrara. L’assegnazione in concessione dell’immobile è avvenuto secondo i seguenti criteri di valutazione: massimo 20 punti all’offerta economica più vantaggiosa e i restanti 80 punti su 100 assegnati alla proposta progettuale per gestire Casa dell’Ortolano, suddiviso in diversi seguenti criteri: "Esperienza, struttura organizzativa e concept di gestione", "Estensione e flessibilità degli orari di apertura", "Qualità e tipicità dei prodotti somministrati", "Piano economico finanziario dell’attività" e "Programma di promozione dell’attività". Il gruppo vincitore ha ottenuto per entrambi i criteri il massimo del punteggio, proponendo un canone di 50.400 euro (+12% rispetto alla base d’asta). L’offerta gastronomica ispirata alla cucina ferrarese, con cene tematiche dedicate alla cucina estense, degustazioni e workshop anche con lo chef Filippo Venturi. La volontà del gruppo che si è aggiudicato la gestione sarà quello di creare anche un percorso cicloturistico Ferrara - Argine degli Angeli - Valli di Comacchio. Per la gestione del ristorante sono previsti 10 dipendenti al servizio, per il B&B 2 dipendenti e un dipendente per il punto bike. "La progettazione per la gestione della Casa dell’Ortolano è frutto di un percorso ragionato, avviato con una iniziale manifestazione di interesse, che ci ha permesso di capire come gli imprenditori si immaginavano la gestione degli spazi, comprese le risorse che il territorio poteva offrire. La gara è stato l’esito naturale di questa prima fase, che ha visto ben cinque realtà del territorio tra i proponenti. Ora procederemo all’affidamento, che sarà completato tra l’estate e l’autunno", conclude l’assessore al Patrimonio Cristina Coletti.