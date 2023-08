Assegnati 80mila euro per i servizi di doposcuola

Saranno distribuiti fra 28 diverse attività di doposcuola, svolte nello scorso anno scolastico, i contributi, per un totale di 80mila euro, stanziati dal Comune per favorire la conciliazione dei tempi di vita e lavoro delle famiglie. La ripartizione dei contributi, sulla base dell’avviso comunale rivolto ad associazioni e comitati genitori che gestiscono attività extrascolastiche, è stata approvata dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessorato alla Pubblica Istruzione. Le erogazioni sono destinate a iniziative messe in campo durante l’anno scolastico 2022-2023 a favore degli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado del territorio comunale. L’assegnazione dei fondi comunali è stata effettuata sulla base alle domande pervenute in risposta all’avviso pubblico lanciato dal Comune nel maggio scorso e rivolto ad associazioni, cooperative e comitati di genitori che hanno gestito un servizio di doposcuola locale o altre attività nell’ambito del diritto allo studio nell’anno scolastico 20222023. I diversi progetti sono stati poi valutati da una Commissione costituita ad hoc. Le attività destinatarie delle erogazioni sono quelle proposte dai comitati genitori delle scuole ‘Manzoni’, ‘Leopardi’, Quartesana, Cona, San Martino, ‘Don Milani’, ‘Tumiati’, Cocomaro di Cona, ‘Govoni’, ‘Boiardo’, dal Cedis-centro di solidarietà aps, dall’associazione ‘Il Papavero’, dall’associazione genitori ‘Luigi e Zelia Martin’, dalla coop Cidas, dal comitato Alba nuova odv, dall’oratorio della Sacra Famiglia, dall’associazione Lilliput (per le scuole ‘Guarini’, ‘Franceschini’, ‘Tasso’, ‘Pascoli’, ‘Mosti’, ‘Matteotti’, ‘De Pisis’, ‘Doro’, ‘Bonati’, Francolino), dal comitato di gestione mensa di Fondoreno e dalla parrocchia di Gaibanella.